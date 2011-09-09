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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 11:51 BJT

〔香港新股〕鸿国国际IPO拟筹高至2.08亿美元,本月23日挂牌--销售文件

路透香港9月9日电---据路透周五获得的销售文件,中国鞋履生产及零售商--鸿国国际计划在香港首次公开发行(IPO),集资高至2.08亿美元.该公司将于今天展开路演,预计9月23日挂牌.

据销售文件,鸿国国际计划发行5亿股股份,其中四成为旧股,招股价区间为每股2.3-3.24港元.

公司并有股超额配股权,可额外发行7,500万股股份,全数为现有股东所持旧股.

鸿国国际拟将集资所得当中四成资金,用于扩充零售网点,约25%用于扩充及维修生产设施,20%作为收购鞋履业务等.

花旗(C.N)及星展(DBSM.SI)负责安排这宗IPO. (完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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