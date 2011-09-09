〔香港新股〕鸿国国际IPO拟筹高至2.08亿美元,本月23日挂牌--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---据路透周五获得的销售文件,中国鞋履生产及零售商--鸿国国际计划在香港首次公开发行(IPO),集资高至2.08亿美元.该公司将于今天展开路演,预计9月23日挂牌.
据销售文件,鸿国国际计划发行5亿股股份,其中四成为旧股,招股价区间为每股2.3-3.24港元.
公司并有股超额配股权,可额外发行7,500万股股份,全数为现有股东所持旧股.
鸿国国际拟将集资所得当中四成资金,用于扩充零售网点,约25%用于扩充及维修生产设施,20%作为收购鞋履业务等.
花旗(C.N)及星展(DBSM.SI)负责安排这宗IPO. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。