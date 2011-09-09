〔中国金融〕有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换--货币政策委员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透厦门9月9日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周五称,中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换.
他在厦门参加一论坛时并表示,如果美国继续实施更多货币宽松政策,中国再加息就是不合适的.
此前有媒体援引中国欧盟商会主席库奇诺(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换".但正在伦敦参访的中国央行周小川说,实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.[ID:nCN1953841](完)
--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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