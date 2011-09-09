〔中港个股〕比亚迪料明年资本开支续降,集中内部重组(更新版)

(新增细节及相关细节)

* 由目前至明年集中内部重组,资本开支逐年递减

* 料2013-15年间汽车销售年增长20-30%

* 寻求批准发行60亿元人民币债券

路透深圳9月9日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)预期今、明两年的资本开支将逐年递减,因公司未来将集中精力于内部重组而非继续扩充.

比亚迪主席王传福在特别股东会後表示,公司于2012年以後将会重上增长轨道,料2013-15年的汽车销售每年将有20-30%的增长.

"过去我们花了太集中于代理商的数目,而忽略了他们的质素."他说.

"我们有2,000-3,000家代理,这肯定是一项错误."王传福称,并指比亚迪正重组其销售队伍,并集中精力于改善其汽车质素.

比亚迪上半年的净利按年大幅下滑89%,至2.75亿元人民币,因期内汽车销售疲弱.期内公司销售约22万辆汽车,按年减少23.37%.

此前比亚迪旗下的汽车销售有限公司多位员工向路透表示,自8月底起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%;裁员方式主要为销售大区合并,并减少编制.[ID:nCN1933017]

王传福表示,今年比亚迪的汽车产能将达约90万辆.

他指出,公司今、明两年的资本开支分别为80-90亿元和50-60亿元,较去年的逾百亿元逐年递减.

比亚迪正寻求股东批准其建议发行的境内公司债,集资高至60亿元用以减债及提供营运资金.

主要股东包括股神巴菲特掌控的巴郡(Berkshire Hathaway Inc)(BRKa.N),今年以来累计下跌62%,大盘恒生指数.HSI同期则跌13.8%.(完)