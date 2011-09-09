〔路透专访〕Hudson计划成立中国最大的人民币私募股权清洁能源基金

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月9日电---美国清洁技术私募股权基金Hudson Clean Energy Partners计划筹集首支人民币基金,将投资于中国快速增长的清洁能源市场,是这类基金中最大的.
"我们预计该基金将是中国清洁能源基金中最大的,"Hudson联席执行合伙人Neil Auerbach对路透说,处于监管方面的忧虑,他拒绝详细说明该基金的规模.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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