〔路透专访〕Hudson计划成立中国最大的人民币私募股权清洁能源基金

路透香港9月9日电---美国清洁技术私募股权基金Hudson Clean Energy Partners计划筹集首支人民币基金,将投资于中国快速增长的清洁能源市场,是这类基金中最大的.

"我们预计该基金将是中国清洁能源基金中最大的,"Hudson联席执行合伙人Neil Auerbach对路透说,处于监管方面的忧虑,他拒绝详细说明该基金的规模.