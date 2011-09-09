〔香港房地产〕二手楼价按周下跌,料楼市9月可望完成调整--中原地产

路透香港9月9日电---中原地产公布最近的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.81%,其中新界西楼价指数续创25周新低.但该行表示,步入9月份楼市气氛明显转佳,成交正在回升,料楼市可望在月内完成调整.

周五公布的CCL报98.6点,上周为99.41点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦跌0.6%,报94.86点.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,7-8月楼市经历底价卖地、银行第四度加银行同业拆息(H)按揭利率、环球金融大幅波动等不利消息打击,拖累楼市吹淡风,但楼价未有明显下跌,最新的CCL和CCL Mass只较今年最高位低2.1%及2.9%.

黄良升说,9月份成交正在回升,市况明显较7、8月畅旺;预期楼市可望在9月份完成调整.

最新的指数是根据于8月29日至9月4日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约九成的交易是在8月15至21日签临时买卖合约,即今天公布的指数反映8月9日底价售九肚山官地後次周市况.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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9/4 98.60

8/28 99.41

8/21 99.15

8/14 99.31

8/7 99.53

7/31 99.11

7/24 99.00

7/17 99.08

7/10 98.89

7/3 100.29

6/26 99.23

6/19 98.73 (完)

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