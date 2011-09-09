〔香港房地产〕二手楼价按周下跌,料楼市9月可望完成调整--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---中原地产公布最近的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.81%,其中新界西楼价指数续创25周新低.但该行表示,步入9月份楼市气氛明显转佳,成交正在回升,料楼市可望在月内完成调整.
周五公布的CCL报98.6点,上周为99.41点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦跌0.6%,报94.86点.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,7-8月楼市经历底价卖地、银行第四度加银行同业拆息(H)按揭利率、环球金融大幅波动等不利消息打击,拖累楼市吹淡风,但楼价未有明显下跌,最新的CCL和CCL Mass只较今年最高位低2.1%及2.9%.
黄良升说,9月份成交正在回升,市况明显较7、8月畅旺;预期楼市可望在9月份完成调整.
最新的指数是根据于8月29日至9月4日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约九成的交易是在8月15至21日签临时买卖合约,即今天公布的指数反映8月9日底价售九肚山官地後次周市况.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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9/4 98.60
8/28 99.41
8/21 99.15
8/14 99.31
8/7 99.53
7/31 99.11
7/24 99.00
7/17 99.08
7/10 98.89
7/3 100.29
6/26 99.23
6/19 98.73 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。