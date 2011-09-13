修正:〔中国金融〕有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换--货币政策委员(9月9日)

(内文第四段中,中国欧盟商会主席Davide Cucino中文名应为"大卫")

* 有可能2015年实现人民币自由兑换

* 央行是否再加息,将考虑国际因素

* 美国是否实施QE3将是关键之一

路透厦门9月9日电---在人民币自由兑换时间表再度引发关注之际,中国央行货币政策委员会委员李稻葵周五称,中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换.

"应该是说有这个可能性,"李稻葵在厦门参加一场论坛场边向媒体说,"因为资本帐的可兑换不是'零和一'的概念,而是一个连续性,我相信(2015年自由兑换)可能性很大."

不过,李稻葵并未说明此为完全自由兑换或是有限度的自由兑换.

此前有媒体援引中国欧盟商会主席大卫(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换".但正在伦敦参访的中国央行周小川说,实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.[ID:nCN1953841]

在中国经济实力已与欧美大国坐上同一等级之位,北京政府也希望人民币变成可兑换货币,期以与美元、欧元等一样成为储备货币.

虽然政府从未给出时间表,但多数分析师认为,2020年是人民币完全兑换的时机.然而,即便如此,分析师也不认为届时北京政府会亳无限制地大开资本之门.

**央行加息将视国际因素**

尽管稍早曾指出,未来货币政策将保持谨慎,但李稻葵也表示,未来几个月央行是否加息,要与美、欧是否继续实施极为宽松政策有关.

"未来几个月是不是会加息,要看美国."李稻葵在答覆记者询问时说.

他表示,虽然中国必须解决修正目前负利率的状况,但若美国下旬再实施极宽松货币政策,欧洲也跟进的话,"对我们的压力是很大.出于国际因素考虑,不太适合这麽作(指加息)."

中国央行为了控通胀,自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%,但仍远低于居民消费价格指数(CPI).

国家统计局稍早公布,8月CPI同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解,预计政策难有实质性放松.[ID:nCN1954091]

对于中国物价指数初现回落迹象,李稻葵今早表示,物价基本见顶,至明年上半年还会持续下降;但未来数年间,货币政策仍保持谨慎,以免引起长期金融风险.[ID:nCH0078059](完)