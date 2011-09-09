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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 16:44 BJT

〔香港股市〕恒生指数缩量收低0.23%,本周下跌1.8%

路透香港9月9日电---香港恒生指数周五收低,未能守住上午的涨幅,因投资者继续逢高卖出,在假期前削减仓位,本周该指数下跌.

恒生指数.HSI收低0.23%报19,866.63点.成交量为496亿港元(64亿美元),为年内最低日成交量.

恒生国企指数.HSCE收低0.3%.

沪综指.SSEC小幅下跌,本周下挫1.2%,今日公布的8月通胀数据与市场预期大体持平.

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