〔香港股市〕恒生指数缩量收低0.23%,本周下跌1.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月9日电---香港恒生指数周五收低,未能守住上午的涨幅,因投资者继续逢高卖出,在假期前削减仓位,本周该指数下跌.
恒生指数.HSI收低0.23%报19,866.63点.成交量为496亿港元(64亿美元),为年内最低日成交量.
恒生国企指数.HSCE收低0.3%.
沪综指.SSEC小幅下跌,本周下挫1.2%,今日公布的8月通胀数据与市场预期大体持平.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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