〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第六周录得资金流出,为10亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---投资银行花旗周五发布报告称,9月第一周新兴市场股票基金连续第六周录得资金流出,为10亿美元.
报告称,环球新兴市场基金当周录得轻微资金流入,其他地区性基金的资金仍继续流出.CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)股票基金资金流出量为2.67亿美元,亚洲除日本外为8.04亿美元,拉丁美洲为9,600万美元.
报告并称,ETF(交易所交易基金)仍是资金赎回的焦点,占当周新兴市场股票基金流出总量的逾85%.
此外,在亚洲除日本地区,中国连续第二周吸收最多资金,而韩国和台湾等周期性市场录得最多资金流出.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。