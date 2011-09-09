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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:04 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第六周录得资金流出,为10亿美元--花旗

路透香港9月9日电---投资银行花旗周五发布报告称,9月第一周新兴市场股票基金连续第六周录得资金流出,为10亿美元.

报告称,环球新兴市场基金当周录得轻微资金流入,其他地区性基金的资金仍继续流出.CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)股票基金资金流出量为2.67亿美元,亚洲除日本外为8.04亿美元,拉丁美洲为9,600万美元.

报告并称,ETF(交易所交易基金)仍是资金赎回的焦点,占当周新兴市场股票基金流出总量的逾85%.

此外,在亚洲除日本地区,中国连续第二周吸收最多资金,而韩国和台湾等周期性市场录得最多资金流出.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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