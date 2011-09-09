〔香港新股〕中国风电称分拆塔架设备制造业务上市计划不会于今年进行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---主要在中国营运风电场的中国风电集团有限公司(0182.HK)周五称,因近期市况有变及市场波动,其分拆塔架设备制造业务上市之计划,不会于2011年进行.
该公司于今年6月宣布旗下塔架设备制造业务--天合新能源设备有限公司已向联交所提交上市申请表格,预计在香港主板上市筹资以扩大业务据点.[ID:nCH0065555]
该股今天收跌1.11%,报0.445港元;过去三个月累计跌38%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。