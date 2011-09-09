〔香港新股〕中国风电称分拆塔架设备制造业务上市计划不会于今年进行

路透香港9月9日电---主要在中国营运风电场的中国风电集团有限公司(0182.HK)周五称,因近期市况有变及市场波动,其分拆塔架设备制造业务上市之计划,不会于2011年进行.

该公司于今年6月宣布旗下塔架设备制造业务--天合新能源设备有限公司已向联交所提交上市申请表格,预计在香港主板上市筹资以扩大业务据点.[ID:nCH0065555]

该股今天收跌1.11%,报0.445港元;过去三个月累计跌38%.(完)

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