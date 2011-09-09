〔离岸人民币〕法液空发行8.5亿元七年期债券,息率3.95%--销售文件

路透香港9月9日电---据路透周五获得的销售文件,法国液化空气集团(Air Liquide Finance)在香港发行8.5亿元七年期人民币债券,息率为3.95%.

这是法国公司首次在香港离岸人民币市场上发行点心债券,七年期债券也是该市场上较为罕见的品种.

加上稍早定价的五年期债券,该公司是次共发行26亿元人民币债券.两位消息人士称,法国液化空气集团在香港发行17.5亿元五年期人民币债券,息率为3%.[ID:nCH0078025]

这两笔笔债券预计可获标准普尔给予"A"的评级,分别于2016年9月19日和2018年9月19日到期,担保人为L'Air Liquide SA.

中银香港(2388.HK)、汇丰控股(0005.HK)、工银国际和渣打(2888.HK)负责是次交易.(完)