《香港报摘》--经济日报9月12日

* 要闻版头条:

--欧洲债务危机又卷起寒风,欧美股市上周五跌幅介乎2-4%,亚洲股市今难独善其身,港股很大机会要跌市过中秋节,19,000点关为首个支持位,否则要下试今年低位18,868点.

* 其他:

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)旗下中信银行国际大量开发人民币相关增值产品,令过去18个月的非贷款收入急增,财资产品销售高达70-80%与人民币相关.该行替任行政总裁兼执行总经理黄毅表示,正取道财资业务重锤出击,放眼未来10年、20年发展.

--内地经济增长虽面临放慢风险,三一重工总裁向文波称,动车意外及经济适用房开工不足,对产品需求短线虽有影响,然而因内地城镇化比率仍低,故长线仍有极大增长空间,该公司今明两年,亦拟分别投入90亿及60亿元人民币资本开支,以扩产及拓展海外市场.

--龙湖地产(0960.HK)北京通州的保障房项目因涉质量问题,近期屡于内地媒体曝光.但公司昨回应,产品已经过相关政府部门及独立第三方检查,并不涉安全问题.龙湖已向相关媒体发出律师信,要求澄清真相.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.