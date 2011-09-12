《香港报摘》--经济日报9月12日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 要闻版头条:
--欧洲债务危机又卷起寒风,欧美股市上周五跌幅介乎2-4%,亚洲股市今难独善其身,港股很大机会要跌市过中秋节,19,000点关为首个支持位,否则要下试今年低位18,868点.
* 其他:
--中信银行(0998.HK)(601998.SS)旗下中信银行国际大量开发人民币相关增值产品,令过去18个月的非贷款收入急增,财资产品销售高达70-80%与人民币相关.该行替任行政总裁兼执行总经理黄毅表示,正取道财资业务重锤出击,放眼未来10年、20年发展.
--内地经济增长虽面临放慢风险,三一重工总裁向文波称,动车意外及经济适用房开工不足,对产品需求短线虽有影响,然而因内地城镇化比率仍低,故长线仍有极大增长空间,该公司今明两年,亦拟分别投入90亿及60亿元人民币资本开支,以扩产及拓展海外市场.
--龙湖地产(0960.HK)北京通州的保障房项目因涉质量问题,近期屡于内地媒体曝光.但公司昨回应,产品已经过相关政府部门及独立第三方检查,并不涉安全问题.龙湖已向相关媒体发出律师信,要求澄清真相.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 毕晓雯
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国