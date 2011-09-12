《香港报摘》--信报9月12日

* 头版头条:

--美国总统奥巴马虽然抛出4,470亿美元振兴就业方案,未能为股市带来任何刺激,反而欧债危机有恶化隐忧.上周五美股大跌,港股美国预托证券(ADR)亦全线下挫.证券分析员预计,外围经济难以复苏,内地银根持续未有放松迹象,本周港股19,000点关口势危.

* 其他:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)计划三年内裁减香港3,000职位,加上香港总裁马凯博突然请辞,令市场哗然.汇丰亚太区行政总裁王冬胜指出,关注到未来环球经济前景不明朗,若现时不处理成本问题,不排除日後要削减的职位数目可能更大;而马凯博离职与削减职位计划无关.

--本月初已发盈警的思捷环球(0330.HK)将于本周四公布全年业绩,各行证券商纷纷下调思捷目标价,平均预测全年盈利为31.9亿港元.

--长实(0001.HK)旗下将军澳日出康城"领凯",落实今天发出首张价单,最快周五推售.市场人士指,多个新盘目前处"酝酿期",故此过去两天一手成交仍处超低水平,仅录得八宗成交.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.