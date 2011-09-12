《香港报摘》--信报9月12日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 头版头条:
--美国总统奥巴马虽然抛出4,470亿美元振兴就业方案,未能为股市带来任何刺激,反而欧债危机有恶化隐忧.上周五美股大跌,港股美国预托证券(ADR)亦全线下挫.证券分析员预计,外围经济难以复苏,内地银根持续未有放松迹象,本周港股19,000点关口势危.
* 其他:
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)计划三年内裁减香港3,000职位,加上香港总裁马凯博突然请辞,令市场哗然.汇丰亚太区行政总裁王冬胜指出,关注到未来环球经济前景不明朗,若现时不处理成本问题,不排除日後要削减的职位数目可能更大;而马凯博离职与削减职位计划无关.
--本月初已发盈警的思捷环球(0330.HK)将于本周四公布全年业绩,各行证券商纷纷下调思捷目标价,平均预测全年盈利为31.9亿港元.
--长实(0001.HK)旗下将军澳日出康城"领凯",落实今天发出首张价单,最快周五推售.市场人士指,多个新盘目前处"酝酿期",故此过去两天一手成交仍处超低水平,仅录得八宗成交.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国