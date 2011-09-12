《香港重要政经日程》--9月12日-9月15日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月12日(周一)
-- 高银金融(0530.HK)公布全年业绩.
-- 新源控股(1048.HK)公布截至7月底底季度业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布全年业绩.
--09:00 澳科控股(2300.HK)股东特别大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东特别大会.
--10:00 科士威(0288.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:30 联泰控股(0311.HK)股东特别大会.
=====================================================================
9月13日(周二)
-- 中秋节翌日公众假期.
--16:30 天福(开曼)控股(6868.HK)香港招股上市记者会.
9月14日(周三)
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字.
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
--10:00 康哲药业(0867.HK)股东特别大会.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 新确科技(1063.HK)股东特别大会.
--10:30 汤臣集团(0258.HK)股东特别大会.
--11:00 森信纸业(0731.HK)股东周年大会.
--12:00 川河集团(0281.HK)股东特别大会.
*9月15日(周四)
-- 公布7月份出入口数字.
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--09:30 权智(国际)(0601.HK)股东周年大会.
--11:00 现代牧业(1117.HK)业绩记者会.
--14:30 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国