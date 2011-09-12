《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

* 明报:

--市场人士表示,超过10间已在美国挂牌的民企,正研究回流香港或内地上市.而科网股5173.com亦决定舍纽约来港上市,集资约1亿美元.

--内地第二大女鞋零售商鸿国国际(1028.HK)于今天开始招股,最多集资16.2亿港元.集团总裁李伟表示,是次融资主要为了扩充零售店,预料每年增最多400间,以及透过并购抢占百丽(1880.HK)以外的馀下市场份额.

* 星岛日报:

--时富金融(0510.HK)公司执行董事兼行政总裁陈志明表示,目前正处理八只新股上市工作,望今年能推出三只上市.

--新鸿基地产(0016.HK)将在本周四(15日)公布截至今年6月底止全年业绩.证券界预期,新地撇除收租物业重估净盈馀的基础溢利,将介乎188-200亿港元,增长36-44%.

--市传将在9月21日来港上市的三一重工(600031.SS),该公司总裁向文波表示,旗下占公司收入23.2%的中小型挖掘机,今年可能超越日本小松,成为中国挖掘机第一制造商.

* 苹果日报:

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理出席电台访问节目时表示,本港人民币存款已由大约一年前的500亿元人民币,增至现时6,000亿元人民币.他又估计,港股ETF(交易所买卖基金)可望于年底前推行.

* 东方日报:

--市场消息透露,香港交易所(0388.HK)正与三、四家中型投资银行讨论,若有已提交上市申请的发行人,中途更改为人民币集资,将会增拨资源处理有关上市申请.

* 文汇报:

--伦敦交易所亚太区总裁祝晓健表示,伦敦经营外汇的实力相当雄厚,目前已占据全球32%的外汇交易量,即每日有1.2万亿美元的外汇交易是在伦敦完成.他相信,如果伦敦可成为人民币离岸中心之一,将会是人民币未来在欧洲的主要交易地.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)姊妹公司国寿海外今年上半年新造保费已连续三年保持第二位,未来会以银行代理为主,同时增强代理及中介人渠道.

* 大公报:

--中信国际替任行政总裁兼企业银行业务总监黄毅表示,虽然目前大部分关于人民币业务的政策还未有执行的管理办法,但将与母行及中信集团深入探讨,希望能够在新一轮开放措施中,取得最大市场份额. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.