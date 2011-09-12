《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 明报:
--市场人士表示,超过10间已在美国挂牌的民企,正研究回流香港或内地上市.而科网股5173.com亦决定舍纽约来港上市,集资约1亿美元.
--内地第二大女鞋零售商鸿国国际(1028.HK)于今天开始招股,最多集资16.2亿港元.集团总裁李伟表示,是次融资主要为了扩充零售店,预料每年增最多400间,以及透过并购抢占百丽(1880.HK)以外的馀下市场份额.
* 星岛日报:
--时富金融(0510.HK)公司执行董事兼行政总裁陈志明表示,目前正处理八只新股上市工作,望今年能推出三只上市.
--新鸿基地产(0016.HK)将在本周四(15日)公布截至今年6月底止全年业绩.证券界预期,新地撇除收租物业重估净盈馀的基础溢利,将介乎188-200亿港元,增长36-44%.
--市传将在9月21日来港上市的三一重工(600031.SS),该公司总裁向文波表示,旗下占公司收入23.2%的中小型挖掘机,今年可能超越日本小松,成为中国挖掘机第一制造商.
* 苹果日报:
--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理出席电台访问节目时表示,本港人民币存款已由大约一年前的500亿元人民币,增至现时6,000亿元人民币.他又估计,港股ETF(交易所买卖基金)可望于年底前推行.
* 东方日报:
--市场消息透露,香港交易所(0388.HK)正与三、四家中型投资银行讨论,若有已提交上市申请的发行人,中途更改为人民币集资,将会增拨资源处理有关上市申请.
* 文汇报:
--伦敦交易所亚太区总裁祝晓健表示,伦敦经营外汇的实力相当雄厚,目前已占据全球32%的外汇交易量,即每日有1.2万亿美元的外汇交易是在伦敦完成.他相信,如果伦敦可成为人民币离岸中心之一,将会是人民币未来在欧洲的主要交易地.
--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)姊妹公司国寿海外今年上半年新造保费已连续三年保持第二位,未来会以银行代理为主,同时增强代理及中介人渠道.
* 大公报:
--中信国际替任行政总裁兼企业银行业务总监黄毅表示,虽然目前大部分关于人民币业务的政策还未有执行的管理办法,但将与母行及中信集团深入探讨,希望能够在新一轮开放措施中,取得最大市场份额. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国