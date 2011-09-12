〔投行看数据〕8月份贸易数据强劲,中国经济可望"软着陆"--美银美林

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---中国8月份进出口增幅双双超越预期,进口值并创历史新高.美银美林指出,强劲的贸易数据支持该行对中国经济"软着陆"的看法,即今年国内生产总值(GDP)增长9.3%,明年增幅为9.0-9.1%.
不过,美银美林经济学家陆挺在研究报告中表示,预期随着美国及欧元区经济疲弱,中国的出口增长将会减慢.而加工贸易放缓将拖低进口增速,但另一方面,强劲的内部需求将会支持进口增速继续高于出口增速;中国贸易顺差将会进一步收窄.
8月份对日本的出口增长由7月份的27.2%加快至29.8%,为自5月以来连续四个月加速,反映3月份日本发生大地震及海啸中断供应链的影响已逐渐消退.
至于中国对美国的出口增长,亦由7月的9.5%升至8月份的12.5%,但仍然显着低于今年首季的21.4%及第二季的13.3%.陆挺表示,由于目前的贸易合约通常于多个月前签订,因此相信美国及欧洲市场的疲弱表现,将于未来数月继续对中国出口构成压力.
海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国