〔投行看数据〕中国8月新增贷款超预期,年内货币政策无松动迹象--美银美林

路透香港9月12日电---知名投行--美银美林最新发布的报告称,中国8月新增人民币贷款达5,485亿元,略超过市场预期,但这并不意味中国货币政策有松动迹象.

美银美林的报告称,料中国後续每月的新增贷款平均为5,000亿元,全年新增贷款目标仍维持在7-7.5万亿元人民币间.

中国年初设定M2的增速目标为16%,而8月份M2增速仅为13.5%,预计未来数月将温和回升.但若M2增速维持在低于15%,基本不会认为货币政策有松动的迹象.

美银美林的报告并指出,从种种迹象来看,目前指望整体下调存款准备金率,减息,或者放宽贷款额度的想法,都太早了.因中国在2009-2010年间过度宽松的货币政策已有教训在先.

来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币,估计与这些银行8月新增贷款发放较多有关. [ID:nCN1955941]