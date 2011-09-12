〔投行看数据〕尽管贸易顺差收窄,料人民币续以较快速度升值--高盛高华

路透香港9月12日电---投行高盛高华表示,虽然中国的贸易顺差有所收窄,但相信未来人民币仍会继续以相对较快的速度升值.

中国海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.[ID:nEAP307802]

高盛高华的研究报告称,强劲的出口数据缓和了政府当局对外部需求减弱的忧虑,但不会大幅改变他们的看法,因目前有愈来愈多的证据显示,中国的出口将于未来数月放慢.

该行表示,进口强劲反弹并不见得意味着内部基本需求有强劲增长,反而是可能与厂家补充原料库存有关.

至于8月份贸易顺差收窄,报告认为,目前的贸易顺差水平仍非常高,预期今年馀下时间仍会维持较高水平.因为基于季节性原因,中国的贸易顺差于下半年一般较高;其次是,除非通胀或出口增长急剧下滑,否则当局能松绑政策的空间有限,内部需求亦不大可能转强至足以抵销季节性影响.

因此,该行预期中国政府将会在未来数月继续允许人民币进一步升值.不过,假如出口增长突然急剧放慢,政府则有可能有较大幅度的政策转变作出回应,这对增加内需将会是好事,并会降低贸易顺差.(完)