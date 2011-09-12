〔投行看数据〕尽管贸易顺差收窄,料人民币续以较快速度升值--高盛高华

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---投行高盛高华表示,虽然中国的贸易顺差有所收窄,但相信未来人民币仍会继续以相对较快的速度升值.
中国海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.[ID:nEAP307802]
高盛高华的研究报告称,强劲的出口数据缓和了政府当局对外部需求减弱的忧虑,但不会大幅改变他们的看法,因目前有愈来愈多的证据显示,中国的出口将于未来数月放慢.
该行表示,进口强劲反弹并不见得意味着内部基本需求有强劲增长,反而是可能与厂家补充原料库存有关.
至于8月份贸易顺差收窄,报告认为,目前的贸易顺差水平仍非常高,预期今年馀下时间仍会维持较高水平.因为基于季节性原因,中国的贸易顺差于下半年一般较高;其次是,除非通胀或出口增长急剧下滑,否则当局能松绑政策的空间有限,内部需求亦不大可能转强至足以抵销季节性影响.
因此,该行预期中国政府将会在未来数月继续允许人民币进一步升值.不过,假如出口增长突然急剧放慢,政府则有可能有较大幅度的政策转变作出回应,这对增加内需将会是好事,并会降低贸易顺差.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国