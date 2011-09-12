〔港报财经评论〕拉锯取代反覆期--信报9月10日

拉锯取代反覆期/ 陆文

港股于上月5日被视为死亡交叉确认後,恒指出现过千点的短时期波幅日子多的是,亦是建议一些较进取的投资者视未来一段日子处于21,000/18,500点预期上落区作短炒,视之为玩笨猪跳及逐浪之举,要做足安全措施及救生衣.随着本周外围大量不明朗的因素待消下,却见大市已从早前大上大落趋势,变成逐步失却其升跌动力的笨猪跳尾段稳定期,参与者表面处于悬空,实际已处于升不上跌不落的中轴停顿下来.对未来一段日子投资者部署一动不如一静,从群众心理分析不难理解,首先是恒指自23,000点高位下挫至19,000点附近,引发恒指一度反弹至21,000点水平.不过,经过连番在19,000点附近取得反弹支持,而每次反弹亦受制于20,200/20,500点阻力区不果,显示重磅股经历一批基金洗仓後难再扮演上落主干,甚至强势股反弹受制高位难再创新高,并成为部分基金获利套现的对象.

至于民企与中资股经过早前大跌,一度引发博反弹的短线炒作,但在大部分小投资者及庄家损失不菲下,一旦反弹无以为继,超卖的吸引力不再,投机信心低迷,反映恐惧求保本,已盖过贪婪进行的博反弹心理.因此,未来一段日子港股在20,000点附近升不上跌不落拉锯的机会大增.贝南奇要等待欧债恶化或本土经济明显倒退,才有大力的QE3出台,看来市场憧憬另一个QE3的股市升浪机会不高.回看中国8月CPI回落至6.2%及PPI升7.3%,不足以减低放款调控,但足以令加息延後,至于稍後G7会议结果更可能是另一个期望大失望亦大的结果,虽然美国经济有望趋稳令股市进入一段安全期,但不足以带来另一个升浪的催化剂.

面对近周市况表现飘忽难捉摸,加上最新政经因素未能带来太大憧憬,恒指高开升越20,000点後即反覆回落,直接影响入市兴趣,令大市成交金额进一步回落至496亿港元,反映观望情绪正扩大.中国内地金融保险股荣辱互见,国寿(2628.HK)、平保(2318.HK)与财险(2328.HK)均有升幅,但农行(1288.HK)跌2.82%、中行(3988.HK)与交行(3328.HK)下跌,建行(0939.HK)与招行(3968.HK)即上升,汇控(0005.HK)在有高层辞职及开展其裁员下微升,但升幅再低于渣打(2888.HK).中国内地近期依然有推出一些配合"十二五"规划的刺激产业措施,由新材料与节能减排,但远水难救近火,惠誉不排除两年内下调中国信贷评级,均令投资者靠边站.事实上,目前入市上落幅度不足以令个股带来有吸引力的走位,才是令投资者减低入市意欲的原因.(P20)

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美元可望摆脱大弱势/ 苏子

原先预期美元应出现"终极一跌"後才会掉头回升.不过,预期中的"终极一跌"却迟迟未见兑现,近日美元更有转弱为强,向上爆升的迹象.而美元出现此情况的原因,相信与本周二瑞士央行突然把瑞郎与欧罗挂钩的干预汇市行为有关.原因是,瑞士央行此干预瑞郎的行为确实吓怕了不少有意利用瑞郎作为避险货币的投资者,同时亦令不少本来已持有瑞郎的投资者被迫作出平仓的决定.然而,市场上可供选择的避险货币只有美元、日圆与瑞郎,但在瑞士央行本周二入市干预瑞郎强势後,不少投资者已开始担心日本央行或会跟随瑞士央行的步伐,即入市干预日圆的强势,故不少投资者因此先行把已持有的日圆平仓,令日圆的避险功能与瑞郎般可以暂时淡化下来.

然而,目前欧债危机仍是没完没了,未见有成功的解决方案出现,故市场的恐慌情绪仍然是挥之不去,避险需求不会因为瑞士央行已入市干预或日本央行可能入市干预而有所减退,故在三大避险货币中,美元便因此成为避险资金的主力追捧对象而得以上升.事实上,目前三大避险货币中,亦只有美元没有被干预的机会,现阶段看,买入美元的风险似乎较日圆及瑞郎低,使避险资金放心买入美元,因此才令美元近日的走势得以好转过来,并有望摆脱运行多月的上落市局面.

至于美元近日的良好上升势头能否保持下去,还看美汇指数在昨晚有否足够动力显着突破200天SMA的76.20阻力收市.前晚美汇指数最高曾见76.32并在76.25水平收市,略破200天SMA阻力.不过,昨天亚洲市及欧洲市早段,美汇指数的升势仍受制于200天SMA阻力,最高仅见76.29,仍未能显着升破前天的高位并展开更有力的升浪.由于美汇指数自去年9月中旬以来一直保持在200天SMA以下波动,故昨晚美汇指数若能显着突破此阻力收市,将意味着美元近一年来的大弱势有望告一段落,而美元预期中的"终极一跌"情况应较难出现,稍後美元较大机会在避险资金持续追捧下而继续保持着近日的良好上升势头,美汇指数料会向上挑战由去年6月的88.71高位跌至今年5月的72.70低位的38.2%及50%反弹阻力目标,目前两者分别处于78.82及88.70.

留意欧罗兑美元已于前天以大阴烛成功跌破200天SMA的1.4022关键支持及1.40心理关口收市,昨天欧洲市早段一度低见1.3860水平,直逼7月12日所造的1.3835低位.但若然昨晚欧罗兑美元未见进一步下破7月12日的低位,反而可以止跌回升,返回1.3950的即市阻力位甚至200天SMA以上收市,与此同时美汇指数则一直受制于200天SMA阻力,最後更返回本周二的76.01高位以下收市,那便要小心短期内美元未必有足够动力继续爆升,料保持上落市模式运行的机会较高.(P23)