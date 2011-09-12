〔港报财经评论〕奥巴马没惊喜,等联储局出招--经济日报9月10日

奥巴马没惊喜,等联储局出招/ 林瑞芬

回说中国的一系列经济数据,8月份居民消费价格指数同比上升6.2%,低于7月份的三年高位6.5%,与市场预期相若,启示中国价格涨势可能已经触顶回落.而且,其他如工业生产、零售数据及固定投资等数据,均与市场预期相若.正如本周所作分析,CPI当确认下调时,央行第四周放松银根便名正言顺.面对出口放缓可能拖慢中国内地经济发展,而楼市又见调控得宜,只要CPI压得住,松银根机会是存在的.当然,这个引颈以待因素,始终不可以一个月的CPI回落作准,要等9月份及10月份CPI增长都放缓才能定夺.倾向认为,A股于第四季某时点,或有一个较明快的反弹浪呈现,以上证综合指数参考,有望试冲2,900,昨收报2,497,技术而言,2,300支持料不俗.

美国总统奥巴马下年要连任,解决失业问题为当务之急.奥巴马周四提出的4,470亿美元刺激经济法案,以创造就业为主,另外一半是削减税项,希望增加美国的就业,特别是建筑业,建议中基建部分占约千亿美元,可算入题.不过,市场结论是方案规模虽大,内容则欠惊喜,相信法案尚需要国会通关,共和党与民主党的内斗可否平息是通关的关键.

伯南克虽无暗示QE3,但大家也勿太早失望,本月20日及21日联储局连开两日会,且看会否有刺激经济措施的配合.据华盛顿邮报报道,联储局官员正考虑购买相对长期的财政部债券,期待能压低这类债券的利率和其他长期投资产品的利率,使企业和消费者能以更低成本借贷,避免经济进一步下滑.此外,美联储亦可能出售部分短期国债,或融资购买长期国债,而不是再度印钞票.联储局若采取调仓还债措施,可降低住房抵押贷款利率0.1%-0.2%.除调仓换债外,联储局还考虑其他刺激措施,诸如华尔街日报曾报道,其中一项措施是降低或取消现行0.25%的商业银行存款准备金利率,以鼓励银行借贷.另一项措施是更清晰表述美联储经济目标和利率计划.联储局已在8月声称要保持现行超低利率政策至2013年,对决策动机的表述却不够充分,希望联储局能说明失业率或通胀率达到何种水平时才能加息,为市场释除疑虑.(012)

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踏入旺销季,汽车股短炒/ 余少文

中国内地传出人行向工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和农业银行(1288.HK)等大型商业银行,发行200亿元人民币定向央票,加上人行下周二发行100亿元人民币1年期人民币央票,较上期多出70亿元人民币,中国似乎急于在市场回笼资金.不排除是稍後公布的8月新增贷款增长过快,又还是因应取消差别存款准备金率而透过定向央票抽紧大型银行资金.当然,人行在今年馀下时间会否加息,市场意见不一,但8月通胀符合预期,惟较上月微降0.3%,加上食品价格仍然是通胀分类项目中增长最快的类别,似乎9月通胀仍未许乐观,最低限度会继续在6%以上徘徊,加上外围经济未见起色,都会是人行是否加息的主要考虑因素.当然希望已结束加息周期,只是中国内地加息除了实际因素外,也涉及外围经济环境和政治因素,故几难估.较倾向人行维持现状,最好年尾下调一次存准率.

至于中国内地跟入9月,是汽车行业传统旺季,可惜中国内地汽车业上半年销情欠佳,累及汽车股上半年业绩整体不如人意.粗略计算8只中资汽车股,上半年整体盈利下跌9%,主要受比亚迪(1211.HK)盈利急跌,以及行业龙头东风集团(0489.HK)盈利倒退10%所影响,而增长最劲是长城汽车(2333.HK)和华晨中国(1114.HK)的109%和85%.中国汽车工业协会刚公布的8月汽车产销数字显示,产销量分别为139万辆和138万辆,按年升8.7%和4.2%,也较7月回升,是第二季以来表现最好的月份,似乎销情未到旺季已好转过来.至于去年9月和10月中国内地汽车销量均超过150万辆,相信今年情况可延续下去,有助汽车股借消息短线炒作.

不过,汽车股短线炒作能否有较大反弹空间,除了受到汽车股10月公布第三季度业绩会否好转外,也取决于大市能否摆脱目前整固困局,国指过去一个月在10,000点至11,100点上落,过去三周分别出现"十字星"和"射击之星",似乎显示国指在消化沽压,一旦完成消化沽压行动,应该可以向上突破.当然,也要因应外围市况,若然欧美债务危机恶化,则後市仍是凶多吉少.(010)