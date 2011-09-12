〔港报社评〕"桃姐"名利双收,靠认真待人待物--星岛日报9月12日

叶德娴主演"桃姐"在威尼斯影展封后,是对认真从事香港电影事业的幕前幕後人员的一种肯定.影片获奖,有助港内外名利双收,显示要拓阔港片市场,不一定要独沽一味靠特技大制作.

香港人最熟悉的外国电影奖项是奥斯卡,主要是荷里活的圈内游戏,得奖者绝大部分是荷里活制作.香港等世界多处地方都有真正国际化的影展,当中最受注目的三大影展是威尼斯、康城和柏林,得奖者来自五湖四海.这些影展的选片,主要视乎艺术表现,故此会出现不少商业价值不很高和比较冷门的作品.获奖是对影片成就的一种肯定,虽然不会令一齣好电影更加好,但会打响名堂,增加这些作品对发行商的吸引力,制作人员和演员的"商业价值"因而得到提高.随着大众对电影水平的提升,国际影展在各地开花,已经形成了另类市场.

在威尼斯获奖前,她已经凭其他作品取得多个香港和台湾奖项.香港观众印象最深的,反而是她没有获奖的"法外情",与饰演儿子的刘德华有精采催泪对手戏.两人在现实生活中建立惺惺相惜的关系,导致本已息影的叶德娴答应刘德华复出演出”桃姐”,刘德华甘愿在片中担作叶德娴的”绿叶”影片的孕育,则来自一段认真对待人生和感情的赚人热泪真人真事.

"桃姐"的面世,显示香港不乏有心人要拍令人感动的好片,就算影片商业价值不高,仍然值得出钱出力认真制作.香港影业难以回复黄金时代的产量,用心制作精品,是振兴电影事业的其中一条出路.(A05)