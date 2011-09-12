〔港报社评〕港片再获殊荣,创意产业大有作为--文汇报9月12日

香港资深演员叶德娴凭借在影片"桃姐"中的精湛表演,获颁第68届威尼斯国际电影节"最佳女演员"大奖.香港电影在国际上屡获殊荣,是对香港电影的肯定与鼓舞,"桃姐"一片更是以情取胜的低成本制作,凸显香港电影产业不论在人才、创意方面仍具明显优势.港府应该充分把握香港电影业的优势,从扶持文化创意产业的角度出发,制订、实施长远而到位的计划,协助电影业发展,让其重现辉煌,再次成为带动香港经济、文化蓬勃的重要动力.

"桃姐"虽然是小成本制作,但是幕前幕後集中了叶德娴、刘德华、许鞍华等香港最优秀的电影人才,更重要的是他们用心用情去合作演绎一部非主流的电影,使一部具有浓厚香港文化色彩的电影也能让西方的观众产生共鸣,为之动容.

60至80年代是香港电影业的黄金时代,香港的影片雄霸东南亚,与电影相关的行业也兴旺发达.由于近年市场萎缩、竞争激烈,香港电影业开始走下坡,甚至被韩国、泰国等後来居上,占据了香港相当大的影视市场份额.韩国、泰国的电影之所以能够异军突起,与政府在政策、资金上的大力支持关系密切,视之为文化创意产业的龙头,藉以带动本土旅游、文化消费的振兴.香港电影业曾经辉煌,也培养了大批优秀人才,港府应该充分利用电影业的固有优势,积极在资金、人才等各方面作出长远的政策倾斜和配套支持,让香港的电影业重新焕发光彩,带动创意产业的强力发展.(A06)