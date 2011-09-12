〔港报社评〕工商联应往何处去?直接寻求民意认受--明报9月12日

连串选举来临前夕,立法会功能组别议员近期有异动,多人重新组合,连同其他人组成"工商专业联盟";初步观察,他们现在连成一线,只是权宜之计,并非坚实的组织.功能组别一直负面新闻不绝,部分饮食集团利用不同分店地址作选民登记,以致出现一公司多票的荒谬现象.香港正向普选之路迈进,功能组别势将步向夕阳,然而,香港一直欠缺既认同直选又拥抱商界中产价值的政党,如果工商专业联盟把目光扩阔,勇于走向直选,对工商界及香港整体都是好事.

香港立法会将迈向全面直选,功能组别势变明日黄花,现时依靠功能组别紧抱政治特权的工商界势力,应该筹划向直选迈进,以求尽早适应未来的政治新形势.在目前香港的政治光谱上,民建联、工联会及泛民主派在民生问题上,大同小异,但在福利综援、大市场小政府、最低工资、竞争法,中产及商界人士欠缺强而有力的代言人,不少中产及中小企商人抱怨,根本没有政党能代表他们的声音.新组成的工商专业联盟,其中产及商界的价值观颇有条件与此接轨.

工商界若有政治远见,就应借组成联盟的契机,朝直选之路迈进,以中产商界价值争取民心,并藉机发展坚实的民意支持与授权,摆脱政治特权依赖症.外国经验告诉我们,直选不一定是亲基层政党占优,相对较亲工商界的美国共和党与英国保守党也能胜选,工商专业联盟应审时度势,积极参与直选,突破自己的政治局限,亦应为香港塑造健康的政治文化作出贡献,利己利港才是正途.(A04)