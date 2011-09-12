〔港报社评〕顺势建离岸市场,人币走向国际化--信报9月12日

"有危必有机"这种老生常谈的道理,近年开始应验在中港两地.回顾2008年9月15日雷曼危机以来,中国除斥资40,000亿元人民币刺激经济外,亦迫使其痛下决心,加快调整经济增长模式,由出口主导逐步转型为扩大内需,并辅以投资及出口作为增长的新"三头马车"模式.及至近期,欧美主权债务危机深化,第二度衰退阴霾密布下,又促使中国作出防御对策,加快人民币国际化步伐,成为中国`背城借一的重要对策之一.上周中国副总理王岐山在伦敦与英国达成共识,支持伦敦发展离岸人民币市场,肯定对香港未来的国际金融中心地位带来机遇与挑战.目前国际金融市场波动,变幻莫测,人民币资本项目最快于2015年前可实现完全自由兑换,已非梦话.

人民币国际化提出已有多年,但一直都只闻楼梯响,因为中国以为已有完善的"套戥"对冲机制,将新增外汇储备分别投放至美债、欧债.但面对目前欧、美、日的经济均可能陷入衰退,人民币如何"自保",与美元、欧罗鼎立成为国际货币,正是迫在眉睫要解决的议题.

而事实上在人民币迈向国际化路途上,让英国建构人民币离岸市场,有非常重要的意义.欧罗区一直为中国最大外贸对手,中英草签至2015年的双边贸易目标为千亿美元,较目前倍增.中国未来仍要跨越众多障碍,推进人民币国际化,人民币升值加快,虽可抗衡目前美国变相滥发货币,但一旦人民币变身为交易货币时,须面对汇率可能受冲击等威胁,香港正好在这方面发挥防波堤功效.(A02)