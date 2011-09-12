〔港报社评〕美国转衰因自招,中国要记取--经济日报9月12日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
九一一事件10周年,美国总统奥巴马指美国比10年前更强大,此无疑如夜行人吹口哨般自我壮胆.九一一事件成美国盛衰的转捩点,并非因美国受到恐袭,而是美国借恐袭过度扩张国际版图,忽视经济竞争力,才成致命伤.
非因九一一恐袭因政策失误.适逢九一一事件10周年,美国舆论深入反思,惊觉中美在10年间力量此消彼长,美国在国际政治影响力、道德形象、经济实力都大为下降,中国则力量倍增至可堪与美国并肩.造成此重大变化,非因美国遇上九一一恐袭,而是美国总统小布殊回应九一一的政策所致.小布殊藉九一一恐袭带来美国人民的惊恐,以全力反恐为由,强推全球军事扩张,发动战争入侵阿富汗及伊拉克.
小布殊重外轻内政策,忽视了全球化对美国经济竞争力的挑战,只图用泡沫治衰退,科网泡沫爆破,便大幅减息谷起更大的楼市泡沫,结果反造成金融海啸,重挫美国经济.美国之失,反成中国崛起契机,但中国既要知道自己与美国在经济、外交、军事上的力量,仍有遥远差距,更需汲取美国这10年教训,即在外交上绝不应采扩张政策,要以和为贵,广结盟友,才能得道多助;其次在经济上必须力行提升国家及企业竞争力,此包括经济上升级转型,以及政治上打击贪污腐败.
国强勿称霸首务提升竞争力.10年回顾,美国一子错满盘皆落索,导致国力盛转衰,中国没有美国的丰厚根基,更不能犯上政策大方向的错误,才有崛起的未来.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国