〔香港个股〕永利澳门称获澳门政府批出约51公倾渡假村土地,早盘逆市上涨

路透香港9月12日电---澳门主要娱乐场营运商--永利澳门(1128.HK)周一称,已经接纳澳门政府授出约51公倾渡假村土地的合约,应付土地溢价总额为15.47亿澳门元(约1.93亿美元);其股份早盘逆市上涨.

永利澳门的公告称,其全资间接附属公司--Palo Real Estate Company Limited及永利渡假村(澳门)股份有限公司于上周五正式接受一项澳门路(乙+水)城的土地合约,可发展包括五星级酒店、博彩场地、零售、娱乐、餐饮、水疗及会议场地服务的渡假村,初步年期为由土地批给合约刊登于澳门官方公报日期起计25年.

公告并称,澳门政府就路(乙+水)城土地及根据土地批给合约而厘定的应付土地溢价总额为15.47亿澳门元,其中包括一项首期付款及八项额外半年付款.永利澳门预期以可动用现金支付.

永利澳门为拉斯维加斯赌场营运商Wynn Resorts(WYNN.O)旗下公司.

永利澳门早盘曾涨3.6%,香港时间10:16升3.44%,报25.55港元;大市恒生指数.HSI则跌3.11%.(完)

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