〔香港个股〕永利澳门称获澳门政府批出约51公倾渡假村土地,早盘逆市上涨

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---澳门主要娱乐场营运商--永利澳门(1128.HK)周一称,已经接纳澳门政府授出约51公倾渡假村土地的合约,应付土地溢价总额为15.47亿澳门元(约1.93亿美元);其股份早盘逆市上涨.
永利澳门的公告称,其全资间接附属公司--Palo Real Estate Company Limited及永利渡假村(澳门)股份有限公司于上周五正式接受一项澳门路(乙+水)城的土地合约,可发展包括五星级酒店、博彩场地、零售、娱乐、餐饮、水疗及会议场地服务的渡假村,初步年期为由土地批给合约刊登于澳门官方公报日期起计25年.
公告并称,澳门政府就路(乙+水)城土地及根据土地批给合约而厘定的应付土地溢价总额为15.47亿澳门元,其中包括一项首期付款及八项额外半年付款.永利澳门预期以可动用现金支付.
永利澳门为拉斯维加斯赌场营运商Wynn Resorts(WYNN.O)旗下公司.
永利澳门早盘曾涨3.6%,香港时间10:16升3.44%,报25.55港元;大市恒生指数.HSI则跌3.11%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 梁慧仪
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国