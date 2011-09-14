更正(公司方):〔香港个股〕永利澳门称获澳门政府批出约51"英亩"(非"公倾")渡假村土地(9月12日)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:标题及内文第一段获批出约51"公倾"土地有误,公司更正为"英亩")
路透香港9月12日电---澳门主要娱乐场营运商--永利澳门(1128.HK)周一称,已经接纳澳门政府授出约51英亩渡假村土地的合约,应付土地溢价总额为15.47亿澳门元(约1.93亿美元);其股份早盘逆市上涨.
永利澳门的公告称,其全资间接附属公司--Palo Real Estate Company Limited及永利渡假村(澳门)股份有限公司于上周五正式接受一项澳门路(乙+水)城的土地合约,可发展包括五星级酒店、博彩场地、零售、娱乐、餐饮、水疗及会议场地服务的渡假村,初步年期为由土地批给合约刊登于澳门官方公报日期起计25年.
公告并称,澳门政府就路(乙+水)城土地及根据土地批给合约而厘定的应付土地溢价总额为15.47亿澳门元,其中包括一项首期付款及八项额外半年付款.永利澳门预期以可动用现金支付.
永利澳门为拉斯维加斯赌场营运商Wynn Resorts(WYNN.O)旗下公司.
永利澳门早盘曾涨3.6%,香港时间10:16升3.44%,报25.55港元;大市恒生指数.HSI则跌3.11%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。