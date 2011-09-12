〔香港新股〕小南国设定香港IPO招股价区间为每股1.65-2.2港元--销售文件

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国主要连销餐饮营运商--小南国餐饮控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股1.65-2.2港元,初步拟集资高至7.4亿港元.
销售文件显示,小南国初步拟发售3.35亿股新股,集资5.5-7.4亿港元;此外,该公司可根据超额配售权额外发行最多5,025万股股份.该公司今天开始路演,并计划于9月20日定价,28日在联交所挂牌上市.其新股编号为"1147.HK".
美银美林(BAC.N)以及渣打(STAN.L)(2888.HK)负责是次发售安排.(完)
--记者 雷美珍; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国