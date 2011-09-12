〔香港新股〕小南国设定香港IPO招股价区间为每股1.65-2.2港元--销售文件

路透香港9月12日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国主要连销餐饮营运商--小南国餐饮控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股1.65-2.2港元,初步拟集资高至7.4亿港元.

销售文件显示,小南国初步拟发售3.35亿股新股,集资5.5-7.4亿港元;此外,该公司可根据超额配售权额外发行最多5,025万股股份.该公司今天开始路演,并计划于9月20日定价,28日在联交所挂牌上市.其新股编号为"1147.HK".