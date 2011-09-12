〔投行看数据〕中国进一步紧缩机会不大,未来仍以汇率升值控通胀--花旗

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---投行花旗发表报告称,环球经济前景黯淡加上通胀趋势向下,相信中国当局进一步政策紧缩的可能性不大,但揣测整体政策放松亦言之尚早.
该行预期,未来中国仍将持续使人民币升值以控通胀预期,因为目前贸易顺差规模仍然庞大.
中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现.[ID:nCN1958065]
花旗表示,中国8月货币供应量M2增速远低于该行以及市场预期,但相信这并非故意造成,也不一定反映紧缩流动性的情况.
中国央行8月份在公开市场中实现净投放1,670亿元人民币,而存款准备金率则不变.这令到银行同业拆借市场的加权平均息率下跌1.14个百分点,至3.3%.因此该行估计有部份存款转往投资财富管理产品,因而令到银行体系的存款量减少.
此外,8月新增人民币贷款高于预期,增至5,485亿元.花旗估计,假如按这速度继续下去,则今年全年新增贷款将会增至略高于7万亿元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国