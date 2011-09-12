〔中国新股〕长城汽车询价区间每股18.27-22.04元,融资高至67亿元--IFR

路透香港9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，运动型多功能车生产商长城汽车(2333.HK)已为其上海证交所IPO设定了激进的目标。是次交易主承销商给予的建议询价区间为每股18.27元至22.04元，市盈率区间为16至19倍。

以此价格区间计算，是次募资金额或将高达55.54亿元至67亿元人民币（10.49亿美元），为原募资金额1.75倍至2.12倍。

投资者普遍认为该询价区间过高。“目前该公司港股的市盈率仅为9.5倍左右，如果以超过港股一倍的市盈率发行，我们很难接受。我更倾向于以13倍左右的市盈率参与认购。”一位投资者称。

长城汽车拟发行不超过3.04亿股，占发行後总股本的10.01%。该公司将于9月15日确定发行价格区间，16日起申购，20日定价。募资将用于7项汽车核心零部件生产项目。国泰君安为是次交易主承销商。(完)

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