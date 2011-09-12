〔中国新股〕长城汽车询价区间每股18.27-22.04元,融资高至67亿元--IFR

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，运动型多功能车生产商长城汽车(2333.HK)已为其上海证交所IPO设定了激进的目标。是次交易主承销商给予的建议询价区间为每股18.27元至22.04元，市盈率区间为16至19倍。
以此价格区间计算，是次募资金额或将高达55.54亿元至67亿元人民币（10.49亿美元），为原募资金额1.75倍至2.12倍。
投资者普遍认为该询价区间过高。“目前该公司港股的市盈率仅为9.5倍左右，如果以超过港股一倍的市盈率发行，我们很难接受。我更倾向于以13倍左右的市盈率参与认购。”一位投资者称。
长城汽车拟发行不超过3.04亿股，占发行後总股本的10.01%。该公司将于9月15日确定发行价格区间，16日起申购，20日定价。募资将用于7项汽车核心零部件生产项目。国泰君安为是次交易主承销商。(完)
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--整理 陈敏; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国