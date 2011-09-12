〔中国金融〕国开行正寻求获得4亿美元三年期贷款--IFR

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透香港9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]正寻求获得4亿美元三年期贷款，用于补充运营资金。委托主办行三菱东京日联银行已邀请8-10家银行加入该联贷案。
本期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）上浮180个基点，参贷费为15个基点。但180个基点的加码，甚至不足以弥补很多贷款银行的资金成本，特别是中国境内的美元贷款。
“这并非市场价格，尤其是在目前各家银行贷款额度吃紧之际，”一家受邀银行称，该银行因定价偏低而不准备加入该联贷案。
另一位消息人士补充道，“我们已经接洽，但利差太少无法参与。”
知情人士提到，鉴于市场参与热情不高，国开行的本期贷款规模恐将缩减。
近期在中国境内发行的外币贷款加码在400基点左右。如广西柳州钢铁（集团）正在市场募集9,400万美元三年期贷款，利率为LIBOR加码420个基点；上海紫江企业集团股份的1亿美元三年期贷款，加码逾400基点。
与在中国境内融资相比，企业在海外融资的成本较低。国有企业中国中纺集团正寻求在香港筹借首笔5亿美元贷款，利率为LIBOR加码超过250基点。中国最大铝业生产商中国铝业公司在香港募集3亿美元三年期联贷，定价为较LIBOR加码120个基点。(完)
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--整理 陈敏; 审校 屈桂娟
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国