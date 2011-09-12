〔中国金融〕国开行正寻求获得4亿美元三年期贷款--IFR

路透香港9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]正寻求获得4亿美元三年期贷款，用于补充运营资金。委托主办行三菱东京日联银行已邀请8-10家银行加入该联贷案。

本期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）上浮180个基点，参贷费为15个基点。但180个基点的加码，甚至不足以弥补很多贷款银行的资金成本，特别是中国境内的美元贷款。

“这并非市场价格，尤其是在目前各家银行贷款额度吃紧之际，”一家受邀银行称，该银行因定价偏低而不准备加入该联贷案。

另一位消息人士补充道，“我们已经接洽，但利差太少无法参与。”

知情人士提到，鉴于市场参与热情不高，国开行的本期贷款规模恐将缩减。

近期在中国境内发行的外币贷款加码在400基点左右。如广西柳州钢铁（集团）正在市场募集9,400万美元三年期贷款，利率为LIBOR加码420个基点；上海紫江企业集团股份的1亿美元三年期贷款，加码逾400基点。

与在中国境内融资相比，企业在海外融资的成本较低。国有企业中国中纺集团正寻求在香港筹借首笔5亿美元贷款，利率为LIBOR加码超过250基点。中国最大铝业生产商中国铝业公司在香港募集3亿美元三年期联贷，定价为较LIBOR加码120个基点。(完)

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