《香港已公布新股发行上市日程表》--9月12日

路透香港9月12日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2011年以来已在香港交易所上市公司一览表:

新股申购:

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公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人

*9/15-20 小南国1147.HK 3.35 5.5-7.4 1.65-2.2 9/28 美银美林和渣打

*9/14-19 天福(6868.HK) 2.0862 10-14.2 4.8-6.8 9/26 中金、瑞信和宝来证券

*9/12-16 鸿国国际(1028.HK) 5 11.5-16.2 2.3-3.24 9/23 花旗和星展

6/24-29 中滔环保1162.HK 2.91 4.9-6.9 1.68-2.38 不予进行 花旗

6/24-29 京能清洁能源(0579.HK) 23.5714 38.4-49 1.63-2.08 推迟 高盛、瑞银和中银国际

6/20-23 中国服饰(1146.HK) 9.318 17.7-23.3 1.9-2.5 推迟 瑞银

6/17-22 浩沙国际(2200.HK) 4 11.52-16.4 2.88-4.1 不予进行 美银美林

6/17-22 兴源动力1156.HK 2.6 7.07-9.4 2.72-3.62 不予进行 瑞银

5/30-6/2 源库资源0394.HK 57.16 197.2 3.45 不予进行 中银国际

4/15-20 中国汽车系统1283.HK 3 5.4-7.14 1.8-2.38 不予进行 联昌国际

2011年已上市新股:

上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人

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7/27 高鑫零售(6808.HK) 7.2 82.4 升40.6% 花旗、汇丰和瑞银

7/25 汇星印刷(1127.HK) 0.7 0.88 跌10% Investec

7/22 汉港房地产(1663.HK) 1.1 3.3 升2.7% 汇富集团

7/20 盈利时(6838.HK) 1.87 2.3 升1.6% 海通国际

7/15 青蛙王子(1259.HK) 2.6 7.8 跌2.7% 建银国际和联昌

7/14 中国光纤网络(3777.HK) 1.2 4.9 升4.2% 中银国际

7/14 金盾控股(2123.HK) 0.7 1.7 跌11.4% 国泰君安

7/13 顺风光电(1165.HK) 1.11 3.9 跌10.8% 麦格理

7/13 卓尔发展(2098.HK) 2.89 5.25 升6.9% 法国巴黎和交银国际

7/12 中国威力印刷(6828.HK) 1.48 0.58 跌9.5% 元大证券和汇盈融资

7/8 依利安达(1151.HK) (介绍上市) 不适用 升3%^^ 渣打证券(香港)

7/4 现代教育(1082.HK) 1.3 1.51 升6.9% 汇富金融,第一上海

7/4 新矿资源(1231.HK) 1.75 17.5 跌1.1% 花旗、麦格理和洛希尔(香港)

6/30 西藏5100(1115.HK) 3 4.5929 升23% 摩根大通、建银国际、工银国际、中信证券

6/30 双桦控股(1241.HK) 1.16 1.625 升25.9% 派杰亚洲

6/29 哈萨克铜业(0847.HK) (介绍上市) 不适用 升0.36%^^ 中金、花旗和摩根大通

6/27 理文手袋(1488.HK) (介绍上市) 不适用 升10%^^ 联昌国际

6/24 普拉达(Prada)(1913.HK) 39.5 167.2 升0.25% Banca IMI、东方汇理银行、高盛、联合信贷

6/24 勇利航业(1145.HK) (介绍上市) 不适用 升5%^^ 海通国际

6/20 翔宇疏浚(0871.HK) 3.19 6.38 跌23.2% 建银国际、摩根士丹利、国泰君安

6/16 新秀丽国际(1910.HK) 14.5 97.3 跌7.7% 高盛

6/10 华能新能源(0958.HK) 2.5 62.15 跌2.8% 摩根士丹利、中金香港、高盛及麦格理

6/10 龙翔集团(0935.HK) 1.1 3.03 升3.6% 光大融资

6/3 美高梅中国(2282.HK) 15.34 116.6 升1.8% 摩根大通、摩根士丹利和美银美林

6/3 正业国际(3363.HK) 1.43 1.79 升0.7% 招银国际及东英金融

5/26 中国地板(2083.HK) 2.95 11.01 跌0.34% 摩根士丹利、汇丰和渣打

5/25 嘉能可(0805.HK) 66.53 20.8 跌2.52% 花旗、瑞信及摩根士丹利

5/23 米兰站(1150.HK) 1.67 3.1 升65.9% 招商证券(香港)

5/20 上海医药(2607.HK) 23 152.8 持平 瑞信、德银及高盛

5/18 百宏实业(2299.HK) 5.18 29.8 升1.9% 瑞银、美银美林和建银国际

5/17 远大中国(2789.HK) 1.5 22.5 升10.7% 德银及摩根大通

4/29 汇贤产业信托(87001.HK) 5.24元人民币 104.8亿元人民币 跌9.4% 中信证券国际、汇丰及中银国际

4/21 海隆控股(1623.HK) 2.6 10.4 跌4.8% 摩根士丹利

4/20 泰凌医药(1011.HK) 4.54 16.2 跌15.9% 瑞银

4/19 唐宫中国(1181.HK) 1.65 1.65 升40% 工银国际

4/13 思佰益6488.HK 80.23 14.04 跌0.9% 大和

3/20 远东宏信(3360.HK) 6.29 51.3 升9.2% 中金、摩根士丹利和瑞银

3/24 中国宏桥(1378.HK) 7.2 63.72 升9.7% 摩根大通

3/23 莱蒙国际(3688.HK) 6.23 15.58 跌14.9% 麦格理

3/18 中国金石(1380.HK) 2.25 13.05 跌12% 花旗

3/5 昌利(控股)(8098.HK) 0.485 1.21 升27.8% 汇盈融资

1/28 宝峰时尚国际(1121.HK) 2 7 跌10% 招银国际

1/27 中慧国际(1143.HK) 1.2 1.2 升2.5% 招商证券(香港)

1/26 宏峰太平洋(8265.HK) 0.8 0.336 升8.75% 联昌国际及Access Capital

1/13 友川集团(1323.HK) 1.95 3.7 跌9.7% 建银国际

1/12 开易控股(2011.HK) 1.33 1.33 升1.5% 申银万国

1/11 森宝食品(1089.HK) 0.68 2.72 升11.8% 金利丰

1/6 中国新经济投资(0080.HK) 1.03 3.12 升8.7% 光大融资

注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2011年1月至今已上市的公司.

2. *代表新增或已更新内容.

3. ^嘉能可于伦敦和香港两地上市,总发行股数为12.5亿股,其中在香港公开发售部份占3,125万股.

4. ^^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完)

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