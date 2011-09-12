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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 10:45 BJT

〔离岸人民币〕海南航空发行10亿元三年期人民币债券,息率为6%--IFR

路透9月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司--海南航空（香港）发行10亿元人民币（1.55亿美元）三年期点心债。

是次发行债券的息率为6%，认购额达13亿元，全部由亚洲投资者买去。按投资者类型分，私人银行和商业银行分别占45%和25%，基金公司占13%，其他占17%。

海南航空为本期债券提供担保。

德意志银行，摩根大通和永隆银行为主办行。(完)

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--整理 陈敏; 审校 屈桂娟

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