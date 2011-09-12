〔香港新股〕天福设定香港IPO招股价区间为每股4.8-6.8港元--销售文件

路透香港9月12日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国最大传统中式茶产品营销商--天福(开曼)控股有限公司,设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股4.8-6.8港元,初步集资高至14.2亿港元.

销售文件显示,天福拟发售2.0862亿股股份,相当于经扩大後股本约17%;集资10-14.2亿港元.另设超额配售权可增发约3,129万股股份.其新股编号为"6868.HK".

销售文件并显示,私募基金美国泛大西洋资本集团(General Atlantic)作为基础投资者,将认购天福7,300万股股份,相当于未行使超额配售权前发售股本的35%;这批股份将设有12个月禁售期.

天福今天开始路演,计划于美国时间9月20日定价,香港时间9月26日在联交所挂牌上市.

中国国际金融、瑞信CSGN.VX和宝来证券2854.TW负责是次发售安排.(完)