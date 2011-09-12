香港已公布经济指标--2011/9/12

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年7月 零售值 +29.1 +28.8 +19.2
2011年7月 零售量 +22.4 +22.2 +16.2
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年7月 综合消费物价指数(CPI) +7.9 +5.6 +1.3
2011年7月 甲类消费物价指数(CPI A) +12.5 +5.9 -0.8
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失业率 11年5月-7月 11年4月-6月 10年5月-7月
3.4% 3.5% 4.3%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年7月 贸易赤字/盈馀 -35.9 -40.3 -30.5
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国