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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:12 BJT

〔表格〕香港新鸿基地产2010/11年度基础溢利升54.7%,至214.8亿港元

路透香港9月15日电---香港新鸿基地产发展有限公司(0016.HK)宣布,截至2011年6月30日止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2010/11年度 2009/10年度

每股盈利(港元) 18.71 11.71

末期股息(港元) 2.4 1.85

净利 48,097 30,039

基础溢利 21,479 13,883

营业额 62,553 33,211

截止过户日期 12月5-8日

发放股息日期 2012年1月19日

注:新鸿基地产从事地产投资及发展业务.路透综合六位分析师平均预测其年度基础溢利为187亿港元.公司全年派息3.35港元(包括中期息0.95港元),上年度为2.7港元.(完)

浏览新鸿基地产其他新闻,请点选[0016.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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