〔表格〕香港新鸿基地产2010/11年度基础溢利升54.7%,至214.8亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---香港新鸿基地产发展有限公司(0016.HK)宣布,截至2011年6月30日止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2010/11年度 2009/10年度
每股盈利(港元) 18.71 11.71
末期股息(港元) 2.4 1.85
净利 48,097 30,039
基础溢利 21,479 13,883
营业额 62,553 33,211
截止过户日期 12月5-8日
发放股息日期 2012年1月19日
注:新鸿基地产从事地产投资及发展业务.路透综合六位分析师平均预测其年度基础溢利为187亿港元.公司全年派息3.35港元(包括中期息0.95港元),上年度为2.7港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。