〔港股业绩〕新鸿基地产2010/11年度基础溢利升54.7%,优于预期(更新版)

(新增更多细节)

* 年度基础溢利升54.7%,优于预期

* 期内每股盈利为18.71港元

* 建议派末期息每股2.4港元

* 对内地和香港地产前景充满信心

路透香港9月15日电---受惠多个热销大型楼盘收益入账,加上租金收入稳步上扬,香港主要房地产商--新鸿基地产(0016.HK)2010/11年度基础溢利按年上升54.7%,优于市场预期.

新地并建议派末期息每股2.4港元,上年度为1.85港元.

截至6月底止年度,新地的净利为481亿港元,当中包括投资物业重估盈馀266亿港元.若撇除这因素,则期内该公司的基础溢利按年增54.7%至214.8亿港元,较六位分析师平均预测的187亿港元为佳.

"本港正处于实质负利率时代,通胀攀升,市民收入持续增长,以及内地买家的需求,均有利住宅市场的发展."新地主席邝肖卿在业绩报告中称.

她并表示,虽然内地实施严厉的限制购房措施,令住宅市场的经营环境充满挑战,但集团对内地的长远前景依然满有信心.

在本地经济向好、低利率、供应不足及内地资金追捧下,香港自09年以来累计涨幅达74%,今年累积升12%.目前楼价较1997年的高峰更高.

政府自去年底以来就连番推出压抑楼市措施,加上近期环球金融市场大幅波动,欧美经济前景不明,市场并观望特首曾荫权下月发表的施政报告中对包括复建居者有其屋在内的资助房屋政策,近月来二手成交锐减,但整体楼价仍纹风不动.

今年以来新地股价累计下滑近22%,对手长江实业(0001.HK)则跌约两成;同期恒生指数.HSI下挫逾17%.

期内,新地售出的物业按权益计总值为X亿港元,上年度为X亿港元.主要因期内多个香港大型住宅楼盘,包括上水"天峦"、港岛南区的"南湾"及东九龙"誉港湾"的收益入帐.

此外,新地在香港的庞大投资物业组合,持续为其带来稳定的回报增长;而上海国金中心开始提供租金收益,这均有助减轻住宅楼市波动对盈利的影响.

期内,新地的租金净收入按年上升14.4%,至95.11亿港元,主要是出租物业之续约租金持续调升,尤其是来自新投资物业的租金收益.

此外,新地今年在卖地场上颇为活跃,先後于5月投得港岛司徒拔道豪宅土地,及在本月初投得将军澳住宅用地,涉资共76.1亿港元.美银美林分析师估计,新地的净负债比率,将由去年底的14.1%升至近两成.

业绩发布前,新地并宣布公司主席及非执行董事邝肖卿将于12月8日股东周年大会上轮值告退.[ID:nCH0078711]

公布业绩前,新地收高1.49%,报102.4港元;大盘恒生指数.HSI升0.71%.(完)

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