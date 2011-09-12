(重温稿)《中国经济分析》政策紧缩之旅渐行至阶段性终点

* 实体经济需求推动8月新增信贷超预期

* 贷款结构显示中小企业已获定向宽松

* 中国央行无意再紧缩,进入等待观望期

* 复杂形势下更需提高政策能见度和前瞻性

记者 毕晓雯

路透香港9月12日电---中国8月新增信贷超预期,且贷款结构显示中小企业已获定向宽松待遇,这令市场增加信心的同时,也预示中国政府自去年开始不断加码的货币紧缩政策,渐行至阶段性终点.

不过,分析师们认为,北京政府最关心的物价水平仍居高位,货币政策亦不可能全面松动.在欧美主权债券危机不断升级、全球经济复苏步伐缓慢且美国或推出第三轮量化宽松(QE3)的复杂形势下,等待与观望将是中国央行最有可能采取的政策策略.

而等待与观望并不是意味着不作为,特别是在当前复杂的国际环境下,更需要中国政府增加宏观政策的能见度及前瞻性,确保中国经济软着陆的同时,也增强市场的信心,并平缓市场的波动.

"目前这种状况,通胀或者通缩都有可能,经济或上或下也都有可能,wait and see...这就是中国央行能做的."巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平称.

8月中国新增人民币贷款5,485亿元,超过路透调查中值及市场普遍预期的5,000亿元.

花旗银行大中华区首席经济学家沈明高也指出,从8月份的信贷分析,已经能看到结构性宽松,或者定向宽松的货币政策正在进行中.

当月,企业贷款投放占新增贷款比重近66%,较上月提高1.6个百分点;同期短期贷款的比重则大幅上升,中长期货款占比仅为36.8%,环比大幅下降9.1个百分点;以满足中小企业流动性为主的票据融资,当月新增量也创出09年5月以来的新高.

由于中国正严格控制房地产投资,大幅减少基建及铁路建设等长期投资,该超预期的信贷增长数据显示,中小企业已获得信贷投放方面的定向宽松,这为中国经济经构调整,实现软着陆提供了基础.

"紧不紧,信贷增长率是关键."交银国际银行业分析师杨青丽称,新增贷款增速在16%之上显示政策并非紧缩.而今年以来表外项目理财产品较多,还增加了货币流通速度,将令实际显示的M2情况要高于统计数据所显示的.

中国央行也表示,8月的M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+.

8月的M2CNMSM2=ECI同比增长仅13.5%,为约七年来单月增幅最低.不过,央行的数据则显示,今年以来,融资结构在多元化发展,直接融资比例上升,1-7月社会融资规模为8.3万亿元,其中人民币贷款只占56.2%,其他如债券、股票等多渠道融资发挥了重要作用.应该说,金融有力地支持了实体经济增长.

**货币政策"不动"**

复杂的国际形势以及8月新增信贷超预期的佐证,令业内分析师认为,中国央行自去年开始的一轮货币紧缩政策,已进入阶段性终点,未来将进入观察期,以等待国际形势的进一步明朗.

"既不可能紧,也不可能松,'不动'是央行货币政策未来一段时间的主基调."黄益平称.

由于欧美债务危机不断升级,且美国经济恢复增长的势头一直较为缓慢,此前市场曾一度传出央行有意放松货币政策.但分析师们表示,基于仍居高位的物价水平,货币政策不可能全面松动.

此前,曾有国内媒体报导数家银行9月到期的差别存款准备金率将不再延续,被市场认为是政策放松的信号;但上周,数位消息人士对路透表示,由于8月信贷增长超预期,数家国有大型商业银行则被央行施以定向央票的发行,总计吸收其流动性超过200亿元.

这令市场对货币政策将放松的预期被浇上了一瓢凉水.

"对资金面的实际影响有限,央行就是放了个信号."华东地区一商业银行的交易员表示,"只要谁的信贷投放超出央行目标,就会拿谁开刀."

沈明高则指出,不论何种政策,都会产生相应的代价.紧缩注定经济要下滑,而货币政策宽松就会加大通胀的压力.特别是在美国QE3(第三轮量化宽松)可能出台後,将推高全球大宗商品的价格,更加大中国通胀的压力.

"因此,尽管紧缩到头了,但也不会放松."他称,"未来一段时间,都将会看到M2一直维持于低位的情况."

**提高政策"能见度"**

不过,沈明高指出,提高宏观政策的能见度以及前瞻性,是中国决策层目前亟待提高的操作策略.

此前近一个月时间在欧美多个国家客访的沈明高表示,国际投资者对中国政策的普遍印象是中国正在大张旗鼓地采取紧缩的政策,但对中国是否有信心摆脱过渡依赖外需,且能够保持经济在一定水平增长则存有不少疑问.

政策的能见度不足,令市场充斥更多的声音.一名不愿具名的分析师就称,"在决策层对政策走向缄言的同时,一些嗓音却经媒体传播後被无限放大,此前中资企业被调降评级以及中小企业贷款难无不如此."

"惠誉竟然说要下调中国的主权评级,他懂中国吗?"他置疑说.惠誉此前警告称,可能在两年内调降中国信用评等,因预期银行业资产品质会实质恶化.

而决策层在信息披露上也被市场诟病.此前市场一直盛传中国央行将扩大存款准备金率的徵收范围,股、债市也因此不利消息双双受压.但蹊跷的是,最终却是各路媒体援引消息人士的话证明了传言的真实性,央行并未以公开信息的形式昭告天下.

"无论是股市、还是债市,中国市场的波动性比国际市场还要明显,就是市场对政策走向不确定."他称,"如果政策的能见度和前瞻性有所提高,将有效消除市场的波动性."

分析师们指出,并非再来个"4万亿"刺激计划才能令市场的信心恢复,对未来政策走向的清晰定位,才是市场真正需要的.就算中国经济增速如"十二五"规模所预计的平均年增长7%左右,在全球仍不失最为亮眼和吸引投资者之地.

全球知名智囊麦肯锡就指出,中国政府要很清晰地传递,要将中国这个庞大经济体以投资为主导、一心关注GDP增长的发展方式,转变为一种可持续发展模式,而该模式将在经济增长与社会和谐、技术创新与环境保护之间保持均衡.

沈明高表示,以曾经出台的扶持中小企业发展的措施为例,贵在行动上的落实,市场的信心才会因此而增加.

"无论所有这些目标能否实现,中国领导人希望推动这个国家向此方向前进的相关政策,必须是清晰的",他说. (完)