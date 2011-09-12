(重温稿)〔中国央行〕正研究覆盖范围更广的M2统计口径,通胀仍偏高

(新增分析师评论及央行新闻稿细节)

* 8月M2增速较低,但实际货币条件与经济增长相适应

* M2统计被低估,因未计入替代性金融资产

* 正研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+

* 通胀仍偏高,物价上涨因素未根本消除

路透香港9月12日电---中国人民银行周一表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+.

央行并表示,尽管目前一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.

随着中国金融市场的快速发展,金融创新不断增多,公众资产结构日益多元化,特别商业银行表外理财等产品的迅速发展,加快了存款分流,这些替代性的金融资产没有计入货币供应量,使得目前M2的统计比实际状况有所低估.实际上货币条件与经济的增长是相适应的.

"为了更加充分地反映金融市场的最新发展,我们正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+."央行在新闻稿中称.

中国交银国际银行业分析师杨青丽则指出,紧不紧关键看信贷,8月新增贷款高于市场的普遍预期,且增速超过16%,显示货币环境并不紧张.

央行公布的数据并显示,今年以来,融资结构在多元化发展,直接融资比例上升,1-7月社会融资规模为8.3万亿元,其中人民币贷款只占56.2%,其他如债券、股票等多渠道融资发挥了重要作用.应该说,金融有力地支持了实体经济增长.

**价格上涨因素未消除**

央行并表示,目前中国一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.

分析们亦大多持相同的观点.花旗银行大中华区首席经济学家沈明高就指出,全球经济存在明显的不确定性,若美国推出QE3,将进一步加大全球大宗商品价格上涨的压力,令中国通胀形势更不乐观.

"未来一段时间,仍将看到M2增速维持于低位的情况."他称,"但对市场来说,紧缩的货币政策并不可怕,关键是要增加政策的能见度和前瞻性,让市场有更多的信心."

央行也指出,未来需要坚持实施稳健的货币政策,保持货币信贷平稳适度增长.要继续加强宏观审慎管理,加强理财产品的规范引导和管理,增强调控的针对性、有效性和前瞻性,防范系统性风险.

8月份的居民消费价格指数(CPI)为同比增长6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.(完)