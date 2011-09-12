版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 9月 12日 星期一 18:31 BJT

〔香港个股〕汇丰开始出售其全球非寿险的保险业务,下月中首轮竞标--消息

路透香港9月12日电---数位消息人士周一表示,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.

其中一名消息人士并表示,汇丰已经向潜在买家送出相关资讯,第一轮竞标将于10月中旬开始.

上月消息人士向路透表示,汇丰控股正在洽谈出售加拿大财富管理部门的可能性,这是该集团改组全球业务的计划之一.[ID:nCT0474205]

汇丰人士仅表示,"我们不评论臆测或市场谣言."

汇丰今日在港股收盘重挫5.54%至61.35港元,也拖累大盘恒生指数.HSI大跌4.21%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 陈敏

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐