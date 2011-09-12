〔香港个股〕汇丰开始出售其全球非寿险的保险业务,下月中首轮竞标--消息

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透香港9月12日电---数位消息人士周一表示,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)开始出售其全球非人寿的保险业务,估计规模约10亿美元.
其中一名消息人士并表示,汇丰已经向潜在买家送出相关资讯,第一轮竞标将于10月中旬开始.
上月消息人士向路透表示,汇丰控股正在洽谈出售加拿大财富管理部门的可能性,这是该集团改组全球业务的计划之一.[ID:nCT0474205]
汇丰人士仅表示,"我们不评论臆测或市场谣言."
汇丰今日在港股收盘重挫5.54%至61.35港元,也拖累大盘恒生指数.HSI大跌4.21%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 陈敏
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)