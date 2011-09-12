〔香港个股〕汇丰开始出售其全球非寿险的保险业务,下月中首轮竞标--消息

美国个股：中国阿里巴巴集团澳新总部开幕，欲从全球需求升温中获益

路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。