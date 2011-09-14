《香港报摘》--经济日报9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--德国致力纾缓希腊债务危机取得进展,加上"金砖五国"考虑增持欧债,抵销意大利债券拍卖结果令人失望的影响,欧洲银行股受趁低吸纳买盘支持回扬,带动欧美股市转跌为升;但意国官方否认要求中国买债,遏抑股市升势.
* 其他:
--刚刚宣布未来三年在港裁减3,000职位的汇丰(0005.HK)(HSBA.L),集团主席范智廉(Douglas Flint)重申,此举并非意味银行会缩减在港的经营规模,汇丰仍会继续在香港投资.
--南丰与市建局终就回购双方合作发展的湾仔Queen's Cube馀下87个住宅及商铺单位达成协议,回购价与开售尺价一致,按项目尺价约1.7万港元计算,估计涉及回购总额逾7亿港元,项目现以服务式住宅形式招租,尺租约40至50港元.
--据市场消息,集资逾百亿的中信证券(600030.SS),初步已锁定足额的基础投资者,今明两天将可落实,如期周五开始路演.市传基础投资者包括主要亚洲及中东等地的主权基金,以及大型保险公司等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。