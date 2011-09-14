《香港报摘》--经济日报9月14日

* 要闻版头条:

--德国致力纾缓希腊债务危机取得进展,加上"金砖五国"考虑增持欧债,抵销意大利债券拍卖结果令人失望的影响,欧洲银行股受趁低吸纳买盘支持回扬,带动欧美股市转跌为升;但意国官方否认要求中国买债,遏抑股市升势.

* 其他:

--刚刚宣布未来三年在港裁减3,000职位的汇丰(0005.HK)(HSBA.L),集团主席范智廉(Douglas Flint)重申,此举并非意味银行会缩减在港的经营规模,汇丰仍会继续在香港投资.

--南丰与市建局终就回购双方合作发展的湾仔Queen's Cube馀下87个住宅及商铺单位达成协议,回购价与开售尺价一致,按项目尺价约1.7万港元计算,估计涉及回购总额逾7亿港元,项目现以服务式住宅形式招租,尺租约40至50港元.

--据市场消息,集资逾百亿的中信证券(600030.SS),初步已锁定足额的基础投资者,今明两天将可落实,如期周五开始路演.市传基础投资者包括主要亚洲及中东等地的主权基金,以及大型保险公司等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.