《香港报摘》--信报9月14日

* 头版头条:

--美国自身难保,德国内部出现反弹,深受债务危机困扰的法国及意大利转而求助外汇储备丰厚的中国.外电报导,意大利已寻求中国政府购入大量国债,并策略性入股意大利国有银行.但有分析指出,中国须量力而为.

* 其他:

--瑞银财富管理香港行政总裁罗振纶表示,近几个月欧洲投资者对于投资人民币产品的查询明显增加,瑞银财富管理在亚太区的管理资产规模约1,630亿瑞士法郎,人民币资产占比约2%或30亿瑞士法郎,而去年同期几乎没有人民币资产.

--星展集团(DBSM.SI)执行总裁高博德(Piyush Gupta)预期,10年後中国业务对集团的盈利贡献将达10-15%.该行至今年8月涉及的人民币贸易相关资产超过67亿美元,较去年底高出5倍.

--中银国际首席执行官王岩证实已经离职,市传他将出任中银保险董事长;而现任中银国际执行总裁李彤可能继任王岩CEO职位.

--恒盛地产(0845.HK)主席张志熔表示,随着限购令扩展至三、四线城市,预期今年的"金九银十"不会如以往般炽热.今後集团将严控买地数量及开工量,冀每年底结算的手持现金较上一年为多,以保证未来三至五年的平稳发展.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.