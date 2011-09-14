《香港报摘》--信报9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国自身难保,德国内部出现反弹,深受债务危机困扰的法国及意大利转而求助外汇储备丰厚的中国.外电报导,意大利已寻求中国政府购入大量国债,并策略性入股意大利国有银行.但有分析指出,中国须量力而为.
* 其他:
--瑞银财富管理香港行政总裁罗振纶表示,近几个月欧洲投资者对于投资人民币产品的查询明显增加,瑞银财富管理在亚太区的管理资产规模约1,630亿瑞士法郎,人民币资产占比约2%或30亿瑞士法郎,而去年同期几乎没有人民币资产.
--星展集团(DBSM.SI)执行总裁高博德(Piyush Gupta)预期,10年後中国业务对集团的盈利贡献将达10-15%.该行至今年8月涉及的人民币贸易相关资产超过67亿美元,较去年底高出5倍.
--中银国际首席执行官王岩证实已经离职,市传他将出任中银保险董事长;而现任中银国际执行总裁李彤可能继任王岩CEO职位.
--恒盛地产(0845.HK)主席张志熔表示,随着限购令扩展至三、四线城市,预期今年的"金九银十"不会如以往般炽热.今後集团将严控买地数量及开工量,冀每年底结算的手持现金较上一年为多,以保证未来三至五年的平稳发展.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。