《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

* 明报:

--内地第二大煤炭生产商中煤能源(1898.HK)(601898.SS)公布,8月份煤炭销售量,较去年同期增18%至1,163万吨.

--香港贸易发展局周二在英国伦敦展开史上最大规模的海外推广活动.主席苏泽光表示,贸发局一直在开发新市场,例如到内地宣传,但亦保持继续发展成熟市场,明年和後年分别会在日本及美国举办类似活动.

* 星岛日报:

--本周共有五只新股招股.台湾茶企天福今天起公开招股,至9月19日(下周一)中午12时截止,每手1,000股入场费6,868.6港元.明天(15日)公开招股的小南国,国际配售已超额.

--据"印度时报"引述两名接近消息人士透露,嘉能可(0805.HK)正评估竞购印度最大油菜籽油加工商KS Oils的可能性,意味着这家巨企或会加入争夺印度食用油市场的战团.

--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)宣布,推出3D网上银行系统,这是中国银行业内首次推出3D网上银行.

* 苹果日报:

--永义国际(1218.HK)与印度裁缝商人Raja Daswani在永义实业(0616.HK)的股权之争出现新变数.永义国际公告称,提出以每股0.3港元,向Park Jong Yong增购逾6,177.5万股,使其在永义实业的持股量增至42.92%,大幅抛离持股29%的第二大股东Raja.

* 东方日报:

--长实(0001.HK)旗下以贴市价开售首批单位的将军澳日出康城"领凯",首日开放示范单位吸引逾1.7万人次参观.发展商最快日内加推单位.

* 文汇报:

--龙湖地产(0960.HK)8月销售32.1亿元人民币,创今年单月次高.截至8月底,公司今年以来累计合同销售金额约240.2亿元,完成全年目标400亿元人民币约60%.

--综合利嘉阁地产分行成交数据,8月份全港35项指标豪宅共录得94宗买卖个案,较7月份的72宗回升31%,但单月成交量仍属2008年底金融海啸爆发以来的次低水平.

* 大公报:

--Pacific Coffee去年获华润创业(0291.HK)收购後,积极开拓内地咖啡市场.Pacific Coffee行政总裁汤国江表示,到明年底分店便会由13家增至100家;又指会继续以香港为基地.目前在港拥有105家分店,预计到今年底会达到115至120家.

--金风科技(2208.HK)副总裁马金儒表示,金风正研究在美国建厂的可能性,暂时未落实选址及投资额.金风早前获得美国Shady Oaks风电场合约,将提供10.65万千瓦风电机组,预计年底开始组装.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.