〔港报社评〕区选有多政治化选民自己拣答案--星岛日报9月14日

香港区议会选举今日开始登记,由于政改方案通过,区议会将会产生"超级议员"晋身议会,令选举气氛增加,同时令人关注区选性质会不会大变.今届香港区议会选举即将展开,各党摩拳擦掌,希望争得好成绩.传统上,区议会被视为基层组织,大党要在立法会选举取得好成绩,必须着重"桩脚",透过服务街坊做好群众工作.能否做好地区事务,成为主要政党根基是否牢固的指标.

考验地区事务主导地位.政党对区选的政治功能日益重视,选民的想法是否一样呢?过去经验出现过不同情况,最明显是2003年"廿三条"立法失败後,紧随着的区议会选举出现"踢走保皇党"效应,不少被贴上标签的建制派区议员,都被对手击败,成为社会政治气氛影响区选最明显的一次选战.

选举场面难避激进风气.政党期望区选政治化,另一个现象是激进力量的参与.过去泛民阵营的激进力量主要集中立法会选举和相关事务,但这次区议会选举,激进阵营已拟订"狙击"目标,可以想像在地区选战中,很有可能出现过往少见的政治骂战,甚至更激烈的场面.作为泛民大党的民主党,在誓师大会上就明言对盟友的狙击引以为忧,担心会影响选举结果.

究竟区议会的选举结果,受到政治大气候转变的牵引,会作出甚麽改变,只有等待投票揭盅才有答案.不过,任何政治形式,最终目标应该都是为选民服务,区选无论是否政治化,最终都不应该和这些原则相违背,社会想要一个怎样的区议会选举,答案要由选民运用手上的选票拣出来.(A06)