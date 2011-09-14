〔港报社评〕堵塞巴士保安漏洞--文汇报9月14日

慈云山巴士总站3辆香港九巴昨日疑遭纵火烧毁,起火原因正调查,不排除与区内暴风青少年有关.巴士收工後停泊在街边及巴士站,存有明显保安漏洞,甚至增加遭受恐怖袭击的风险,巴士公司必须吸取教训,加强安全管理.焚烧巴士事件也是对香港治安的一个警示,不排除有青少年受近期暴力文化影响,肆意破坏公共秩序,刻意挑釁警方.警方须全力破案,将凶徒绳之以法,以起阻吓之效,维护香港社会安宁.

由于香港的巴士车厂车位有限,难以容纳所有巴士停泊,导致有不少巴士收工後要停泊在街边及巴士站.然而,并非每个巴士站均设有闭路电视监察,而且巴士公司保安人手不足,泊在街边及巴士站的巴士有如无掩鸡笼,毫无保安可言.更令人担忧的是,如果有恐怖分子利用香港巴士的保安漏洞,事前在巴士安放炸弹,後果将不堪设想.亡羊补牢,为保障巴士和乘客的安全,巴士公司有责任在巴士站加装监视系统,增派人手巡查,堵塞巴士的保安漏洞.

警方指此次巴士火警起因有可疑,不排除与区内暴力青少年有关.如果青少年暴力文化氾滥的话,将对香港向来良好的治安构成严重威胁.因此,警方不能把此次巴士遭纵火烧毁视为个别事件,而应高度重视其所包含破坏香港治安的警示信息,全力将凶徒缉拿归案,绳之以法,以儆效尤,彰显香港的法治精神,让市民和游客相信香港仍然是全世界最安全、治安最好的国际化都市.(A04)