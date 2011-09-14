〔港报社评〕堵塞巴士保安漏洞--文汇报9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
慈云山巴士总站3辆香港九巴昨日疑遭纵火烧毁,起火原因正调查,不排除与区内暴风青少年有关.巴士收工後停泊在街边及巴士站,存有明显保安漏洞,甚至增加遭受恐怖袭击的风险,巴士公司必须吸取教训,加强安全管理.焚烧巴士事件也是对香港治安的一个警示,不排除有青少年受近期暴力文化影响,肆意破坏公共秩序,刻意挑釁警方.警方须全力破案,将凶徒绳之以法,以起阻吓之效,维护香港社会安宁.
由于香港的巴士车厂车位有限,难以容纳所有巴士停泊,导致有不少巴士收工後要停泊在街边及巴士站.然而,并非每个巴士站均设有闭路电视监察,而且巴士公司保安人手不足,泊在街边及巴士站的巴士有如无掩鸡笼,毫无保安可言.更令人担忧的是,如果有恐怖分子利用香港巴士的保安漏洞,事前在巴士安放炸弹,後果将不堪设想.亡羊补牢,为保障巴士和乘客的安全,巴士公司有责任在巴士站加装监视系统,增派人手巡查,堵塞巴士的保安漏洞.
警方指此次巴士火警起因有可疑,不排除与区内暴力青少年有关.如果青少年暴力文化氾滥的话,将对香港向来良好的治安构成严重威胁.因此,警方不能把此次巴士遭纵火烧毁视为个别事件,而应高度重视其所包含破坏香港治安的警示信息,全力将凶徒缉拿归案,绳之以法,以儆效尤,彰显香港的法治精神,让市民和游客相信香港仍然是全世界最安全、治安最好的国际化都市.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。