〔港报社评〕欧美国债接踵兜售,中国买得了那麽多?--明报9月14日

美国经济在双底衰退边缘徘徊,欧债危机深重,金融市场动盪,环球经济陷入危疑诡谲之际,全球目光再次聚焦中国,特别是连七大工业国(G7)成员之一的意大利,也传出要主动邀请中国"大量"购入意大利国债,中国如何回应,举世关注.中国外汇储备虽云全球最多,但是只有约3.2万亿美元,与欧美债务总和相比,仅属小巫见大巫,在全球一体化、各国相互依存程度较高情况下,中国在力所能及范围内,利用储备协助一些国家、经济体走出困境,利己利人,是应有之义;不过,中国绝不应以"捱义气"心态来购买欧美国债,要量力而为,善用这笔中国人民胼手胝足积累的民脂民膏,为国家和人民牟取最大利益.

"美债陷阱"已难摆脱勿再自制"欧债陷阱".中国的3.2万亿外汇储备,其中超过三分之一已经买了不断贬值的美国资产,而且被"陷阱"所困,无法脱身,要不断买下去;另外,较早前中国慷慨地购入的希腊、葡萄牙、西班牙等国债,以欧债总体情况,损失少一点已属万幸,寄望投资得利,未免过于乐观.所以,中国政府不宜再轻言购入欧债,以免进一步泥足深陷,继"美债陷阱"之後,再自制"欧债陷阱".作茧自缚的蠢事,不应该再做.

不过,以中国所拥有庞大储备,若有合适投资项目,有可能达致双赢局面,问题是欧洲一些国家会否抛开成见,对中国开放市场而已.中国要善用储备争取双赢欧洲应扫除猜疑深化合作.国与国之交往,只有国家利益,特别是欧洲诸国就算债台高筑,但是其人民生活水平与质素,仍然远高于中国绝大多数民众,外汇储备是民脂民膏,中国政府有责任用之以改善人民生活.欧美债务,源于他们的生活,超过生产力的负担,然後靠借债度日,要根本性扭转情况,只有减少开支,过节约生活,别无他途,这样才会恢复财政和经济健康.但是,目前欧美诸国仍然认为靠财技操作,就可以无痛地复元,这是妄想,这般情况下,中国还去买那些"坏国债"?中国政府要清醒以对.(A04)