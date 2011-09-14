〔香港个股〕比亚迪指旗下汽车安全气囊鉴定合格,不存质量问题--报载

路透香港9月14日电---香港报章周三引述中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)指出,该公司采用的安全气囊已经过权威鉴定合格,不存在质量问题;亦有派员协助调查近日有关旗下F3型号汽车疑因安全气囊失灵而导致人员伤亡事故.

央视最新《每周质量报告》节目指,今年在河北及湖南有两宗涉及比亚迪畅销车款F3的交通意外,怀疑因安全气囊失灵没有弹出导致人员伤亡.

香港经济日报引述比亚迪联席秘书李黔表示,央视报导的两个个案均已获交警部门认证,旗下产品并不存在质量问题,而公司亦与报导中有关消费者在积极沟通.

此外,香港明报亦引述比亚迪发言人回应指,当地交警部门已经就该车安全系统给了符合标准的报告.气囊亦经第三方权威监定为合格,并出具了"并非产品品质问题的鉴定报告".

受汽车安全遭质疑拖累,比亚迪A股周二大挫6.3%.H股因香港假期休市而尚未反映出来.

出事的F3车型属比亚迪核心产品.据香港经济日报引述中国汽车工业协会的统计,比亚迪F3车型上半年销售量为11.28万辆,占其半年汽车销量22万辆的一半.(完)