〔港报社评〕中国当欧债白武士,杯水车薪--经济日报9月14日

中国可能投资意大利国债的消息前晚传出,令欧美股市跌幅收窄,市场憧憬中国出手可纾缓欧债危机.欧债风险虽高,但只要回报高,中国亦无妨投资.惟解决欧债危机不能完全寄望中国,最终必须依靠欧盟各国通力合作.投资欧债风险高须求高回报.希腊可能违约令欧美股市近日急挫,但前晚传出中国主权基金中投公司,有意投资意大利国债後,欧美股市回稳,反映市场憧憬中国担当"白武士",拯救欧债危机.中国应否购入意大利国债?必须衡量风险与回报.意大利是欧债问题一大重点,其国债占GDP比重高达120%,总额逾1.7万亿欧元,比其馀4只小猪西班牙、希腊、爱尔兰、葡萄牙的国债总和还多,今年还要再向市场筹集700亿欧元偿债.

目前欧美经济面临双底衰退,而坐拥3.2万亿美元外储的中国,又一直希望增加资产多元性,若不想买美元、美债,但又要保持资产的高流动性,欧债亦是选择,惟面对欧债的高风险,必需要有高回报,才值得考虑.除经济回报外,中国亦有其他三方面的得益需要思量.其一,欧洲是中国最大贸易夥伴,欧债危机升温,势打击中国出口;欧洲经济衰退,亦会冲击中国经济,故若能改善欧债危机有利中国经济.其二,中国对欧洲雪中送炭,可用金钱换取友谊,将来在国际关系、贸易壁垒、人民币等议题上,中欧可在更友好的基础上磋商,互谅互让.其三,中国对全球经济影响力日增,若能帮助欧洲减轻欧债危机,可展示其承担大国责任,有利争取更佳国际形象.

中国应否购买意大利国债,除金钱回报外,亦需估量考虑政治、外交等回报.但中国进行欧债高风险投资,必需要有高回报,不能当冤大头、慈善家.雪中送炭换友谊显大国责任.外界亦不宜对中国购入意大利国债寄望太殷,因中投一向除投资国债外,对企业、资源等更感兴趣.即使中国投资意大利国债,亦不会买得太多,何况欧债数额太庞大,中国能做的有限.要解决欧债危机,必须靠欧洲本身通力合作、努力削赤减债,否则即使中国多买欧猪国国债,一旦日後欧债爆煲,中国亦要陪输.(A03)