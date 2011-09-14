〔港报财经评论〕欧罗兑日圆候机博反弹--信报9月13日

欧罗兑日圆候机博反弹/ 苏子

市场恐慌情绪有增无减,昨天亚洲市美元及日圆均受到避险资金追捧而造好,而欧罗汇价则面对着严重的沽压,兑美元更失守1.35心理关口,一度低见1.3496才能止跌回稳.欧罗兑日圆则下破去年8月的105.38低位,创出10年来的103.83新低水平.至于欧罗兑瑞郎,在瑞士央行干预阴影下,仍能稳守在1.20这个央行容忍的底线以上,未见跟随兑美元及兑日圆急挫.欧罗兑瑞郎处于1.2045水平,与1.20关键支持关口甚为接近.

在目前欧罗汇价正处于大弱势的大前提下,不排除市场炒家会试图把汇价推低至1.20关口,以测试央行干预决心的可能.欧洲央行及瑞士央行应会致力避免让欧罗汇价进一步急挫,特别是兑美元跌至1.35心理关口以下波动,因为若然欧罗兑美元表现过分疲弱,除了会让市场对欧债危机的恐慌情绪进一步扩大之外,同时亦令瑞士央行不易力守着1.20这个不容有失的底线水平.因此,昨天欧罗兑美元在欧洲市早段所造的1.3496低位,有可能在欧洲央行及瑞士央行暗地里干预下,成为短期的重要支持底部,不致进一步破关而下.至于欧罗兑瑞郎,则在欧罗兑美元止跌回稳下,短期内可望稳守1.20支持关口不破.

欧罗兑日圆在昨天欧洲市早段创下103.83的10年新低後便作出反弹,美国入市前已见自上述低位回升至105.06高位,惟汇价乏力守稳在105心理关口之上,并进一步考验去年8月的105.38低位.略为回落至104.70水平,整体走势仍然较为疲弱.不过,若然昨晚欧罗兑美元可以成功回稳过来,并企稳在1.36以上波动,未见再度下试1.35心理关口,相信欧罗兑日圆亦可止跌回稳.目前欧罗兑日圆的下跌动力主要来自欧罗汇价的弱势,然而欧罗的弱势却可能受到央行干预而避免在现水平进一步下挫.因此,即使欧罗兑日圆已经跌至10年新低水平,并不建议继续追沽欧罗兑日圆,反而可以在欧罗兑美元跌势喘定後,伺机入市买入欧罗兑日圆博反弹,短线目标看20天SMA的109.50阻力及110心理关口.

昨天亚洲市欧罗兑美元曾裂口低开近100点子,但很快便可以回稳过来,未因裂口低开而出现更猛烈的抛售压力.即使随後汇价在欧洲入市前夕已跌破亚洲早市的1.3566低位,且破位後更一度急挫至1.3496低位,但由于汇价触及此低位後很快便能止跌并强力反弹逾百点子,到昨天伦敦市更见补回昨天亚洲市的大部分裂口,故只要昨晚欧罗兑美元可以升回上周五的1.3660收市价以上波动及收市,配合届时汇价在日线图较大机会呈现锤头利好形态下,相信欧罗兑美元将可止跌回升,并後抽至200天SMA阻力附近.(B08)