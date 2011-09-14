〔港报财经评论〕欧债难找救主,股市动盪难安--经济日报9月14日

欧债难找救主,股市动盪难安/ 林瑞芬

意大利国债拍卖敏感时段,据英国金融时报报道,意大利政府正在向中国求援,希望中国购买"相当大数量"的意大利国债,并大规模投资意大利,以助该国走出金融危机.以上消息,或对市场信心有提振作用.不过,目前欧债问题,不是一国问题,买起意大利国债,又是否又要买法国国债、西班牙国债?以中国一国之力,根本无可能改变欧债困局,何况现时欧盟内部都意见分歧,单靠买个别国家国债无补于事.中国如有银弹,不如搞好地方债,减轻内银股压力更好些!因为国际信贷评级机构惠誉已提出警告,若中国银行资产质量出现实质性恶化,可能会在两年内下调中国主权信用评级.

欧元创7个月以来新低位,相信市场亦意识到当前为欧盟处理关键问题的重要关头,是让希腊保留在欧盟区还是豁出去来让希腊违约,德国埋单,只有由事实验证.罗杰斯早前接受CNBC访问就豪言,若希腊最终违约,对西班牙、意大利等债务危机造成骨牌效应的话,到时欧元必然大跌,那时,他会买更多的欧元.似乎希腊问题实在缠扰太久,有抉择可以是解脱,在最坏消息出现,市场就有机会经历最恐慌一刻,逆市而行,在别人恐慌时贪婪.不过知名投资大师索罗斯上周就表示,眼下这场危机有可能比2008年以雷曼兄弟破产为标志的金融危机严重得多.由于欧洲缺乏一个处理如此严重的银行业危机的"泛欧管理机制",且部分欧洲银行在获取日常运作所需的资金时面临巨大困难,其能否挺过危机依旧存在不确定性,对全球银行体系冲击可以很深广.

前日同大家看过以德股为代表的欧洲股市大形势,从德国股市在今年大插水,失守2008年至2011年反弹浪的0.618倍下调目标,启示已率先全球转弱,反映欧债问题严重性更甚美债.欧债问题威胁国际银行系统性风险,从市场反应,欧猪五国债息抽升,显见市场信心临崩溃边缘,除非欧盟作果断抉择,不然,拖拖拉拉,对全球经济固然有影响,对全球股市更不好,股票暂少沾手为妙.股市难有作为,8月大跌市後,至今仍惊涛骇浪,但今周开始又有新股招股或筹备上市,但今时不同往日,博炒"新股影子股"难矣.且见9月21日及23日拟上市的三一重工及徐工集团,影子股中联重科(1157.HK)就在周一重挫7.1%至11.26港元收市,炒影子股小心.(009)

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金九银十难现,内房股续低沉/ 余少文

中国内地股市三连跌,若然外围未能回稳,中资股今日势危,国企指数有机会录得"四连跌".中国仍在打压房地产市场,"金九银十"传统旺季今年难再现,加上中国内地上市房企存货创4年新高,以及中国喉舌强调调控力度不能减,内房股仍要寻底.国家统计局资料显示,1-8月全国商品房销售面积增长13.6%至59,854万平方米,其中住宅销售面积增长13.1%至53,540万平方米,而商品房销售额则升25.9%至33,264亿元人民币,其中住宅销售额升24.4%至27,755亿元人民币,似乎中国内地房地产市场并未受到中国的调控政策所影响.由于9月和10月是中国内地房地产市场的"金九银十"传统旺季,相信在限购令扩大下,今年旺季难现.国泰君安证券报告指出,该行统计的33个城市地产数字,上周一手房销量单周环比下跌18%,其中一线城市下降15%,二线下降13%,三线下降32%,若然未来一个月情况未见改善,可反映限购令威力浮现.

在市况疲弱兼且中国打压地产市场措施仍未结束,中国内地统计资料透露,A股136家上市公司存货合共价值达1.07万亿元人民币,是4年来最高水平,占总资产由去年同期不到60%提升至62%.若然要去库存,作为中国内地龙头的万科,也要用16.4个月来消化.而新华社昨日一篇文章指过去屡调屡涨的房价,已呈现少见的调整迹象,楼市正进入降价换量关键期,惟房企具耐药性,调控力度不能减.似乎中国未来一段时间,不会放软手脚,或要迫使房企大幅减价促销,来达到房价有较大的调整目的,故也要避一避调控的刀光,加上市场气氛差劲,不敢急于或贸然入市,只好观望.

由于金九银十可能出现旺季不旺现象,加上二、三线城市开始推出限购令,库存又上升,房企今年馀下时间以及明年上半年,除非大幅减价促销,否则销情应该会放缓,将不利业绩,内房股或要继续低沉一段时间,才能走出谷底.(010)