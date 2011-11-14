〔港报社评〕新秀出战立会超级议席,老将让路实现新老交替--明报11月14日

区选结束,一个耀眼的现象是"乳鸽加小花"上位,击败政坛老将,催迫着香港政坛世代交替.明年立法会新增5 个超级区议员席位,由全港选民选出.为延续这股政坛新气象,各党派的"大佬大姐"应该认真考虑让路,让新秀出选,打破香港政坛来来去去都是那几张"旧脸孔"的闷局.此举可向努力耕耘地区工作的年轻参政者表明,向上流动阶梯是畅通的,从政始于地区但绝不囿于地区.

本届区选催生了两个词语--"乳鸽"与"小花":乳鸽指民主党多位成功当选、扎根地区的年轻人,小花则指击败民主派老将的两位年轻建制派女将.民主党今届14个新赢得的议席,多区均出现较年轻者击败年纪偏高对手的现象.区选涌现一批年轻新秀,为政坛注入久违了的新动力.明年立法会选举新增5 席新功能组别,由区议员提名及参选,再交由320 万全港无权在功能组别投票的选民选出,被称为超级区议员.

难得区议会出现多名新丁战胜老将之局,民主派与建制派都应该把握机会,主动行前一步,请阵中老将自动自觉勒马,由同一阵营的新秀出选.若民主派及建制派的老将不主动让路,则请全港选民以选票表达他们的新老选择.

不少政坛老将千辛万苦出选区议会,就是觊觎立法会的超级议席,要其让路并非所有人都可接受,但从政者必须有胸襟,站得高望得远,不计较眼前得失,哪个政党、哪位政坛元老愿意勇敢地行出一步,退位让贤,让新丁接班,谁就可以主导这场选战,甚至成为最终的赢家. (A02)